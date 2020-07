Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) 1400 verkaufte Orchideen in 90 Minuten – Roberto Saarloos würde gern seinen vor zwei Jahren in Bremen aufgestellten Rekord ab Donnerstag auf dem Bauernmarkt in Eisenhüttenstadt brechen.

Ab 10 Uhr legt die Gilde der Marktschreier los. Unter anderem mit Alexander Merker vom Chemnitzer Vertrieb Käse-Maik, Aal-Ole vom Hamburger Fischmarkt, Wurst-Achim, Nudel-Anne, Gewürze-Uwe und Taschen-Hinnerk. Und natürlich Familie Saarloos mit Pflanzen aus Amsterdam. Der Renner sind aber laut ihren Angaben die Kokospalmen aus Costa Rica.