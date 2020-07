Hajo Zenker

Berlin Die durch Corona erzwungene Arbeit von zu Hause aus macht vielen betroffenen Arbeitnehmern Lust auf mehr: Drei Viertel der Beschäftigten, die durch die Krise erstmalig regelmäßig im Homeoffice sitzen, möchten auch nach Corona – zumindest teilweise – daheim arbeiten. Das ergab eine Studie der Krankenkasse DAK zur Digitalisierung, die dieselben Arbeitnehmer vor und während der Pandemie befragen ließ.

Die Arbeitszufriedenheit der Neu-Heimarbeiter hat demnach zugenommen. Gründe dafür seien, dass die Fahrtzeit zur Arbeit wegfiel, Familie und Beruf sich besser vereinbaren ließen und der Arbeitsstress abnahm. "Arbeitnehmer empfinden das Homeoffice als Entlastung – und zwar in weit größerem Maße als vermutet", sagte DAK-Chef Andreas Storm am Mittwoch. Das sei eine echte Überraschung. "Corona bringt einen Durchbruch für das Homeoffice." Zwar sei wegen der Schließung von Schulen und Kitas das Homeoffice in Corona-Zeiten für junge Familien eine besondere Belastung gewesen. Trotzdem falle das Fazit unter dem Strich positiv aus – vor allem, weil sich die Eltern ihre Arbeitszeit zu Hause besser einteilen können.

Der Studie zufolge war es gerade die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen, die überdurchschnittlich häufig die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Vorteil der Heimarbeit benannte. Als Nachteile werden dagegen der fehlende direkte Kontakt zu Kollegen, erschwerter Zugriff auf Arbeitsmaterialien und unklare Trennung zwischen Beruf und Privatleben genannt.

Laut DAK hat sich die Anzahl der Arbeitnehmer, die annähernd täglich im Homeoffice arbeiten, von vormals zehn auf 28 Prozent fast verdreifacht. Nach Angaben des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung arbeiteten im April 23 Prozent der Beschäftigten überwiegend im Homeoffice, damit habe sich der Anteil gemessen am Wert vor der Krise sogar mehr als vervierfacht.

Nach einer Befragung des Münchner Ifo-Instituts wollen knapp über die Hälfte (54 Prozent) der Unternehmen in Deutschland Heimarbeit dauerhaft stärker etablieren. Die Coronakrise könne "einen dauerhaften Schub fürs Homeoffice bedeuten".