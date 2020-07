Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Kleinkinder bekommen zu viel zuckerhaltige Getränke. Dieser allgemeine Trend lässt sich auch in der Uckermark nachvollziehen. Nach Angaben des Zahnärztlichen Dienstes der Kreisverwaltung hat sich die Zahngesundheit bei den Kindern in den zurückliegenden Jahren zwar verbessert. Aber im Landesvergleich besteht durchaus noch Nachholbedarf.

Besonders betroffen sind die Drei- bis Fünfjährigen. Hier besteht "stärkerer Handlungsbedarf", so die Einschätzung der Behörde. Gerade diese Altersgruppe zeigt frühkindliche Karies. Ursache: Ein "exzessiver Gebrauch von Nuckelflaschen mit zuckerhaltigen Getränken".

Darauf macht der Zahnärztliche Dienst in seinem Jahresbericht aufmerksam.

Hintergrund sind regelmäßige Untersuchungen. Die zeigen, dass viele Eltern mehr Verantwortung für die Zähne ihrer Kinder haben müssten. Doch handelt es sich offenbar in vielen Fällen um Unwissen. "Viele Getränke, die uns die Werbung als besonders für Kinder geeignet anpreist, enthalten versteckten Zucker", erklärt Anastasia Wachtel, Sachgebietsleiterin Zahnärztlicher Dienst. "So ist das auch bei verschiedenen Tees, besonders Krümeltee, oder verschiedenen Säften, die teilweise einen hohen Fruchtzuckergehalt haben können, der genauso schädlich wirkt wie Industriezucker."

Permanenter Impuls

Eltern würden oftmals den Zuckergehalt unterschätzen. "Bei Fruchtsaft wird ihnen suggeriert, dass dieser viele Vitamine enthält und somit gesund ist. Durch ein Glas Saft entsteht keine frühkindliche Karies, gefährlich wird es, wenn Kinder permanent Zugang zu zuckerhaltigen Getränken haben. Das heißt, dass sie über den Tag verteilt immer wieder einen Schluck trinken. Durch diese permanenten Zuckerimpulse schafft es der Speichel nicht, den pH-Wert im Mund zu neutralisieren. Der saure pH-Wert im Mund, der durch Zucker entsteht, verursacht, dass Mineralien aus dem Zahnschmelz herausgelöst werden, wodurch sich Karies bildet", informiert Anastasia Wachtel. Besonders schädlich ist es, wenn Kindern die Nuckelflasche mit zuckerhaltigen Inhalten immer zugänglich ist und dadurch diese Zuckerimpulse nicht kontrollierbar sind.

Wasser oder ungesüßter Tee

Was also tun? Anstelle von Saft sollte Wasser oder ungesüßter Tee in die Flasche gefüllt werden. Sobald Kinder sitzen können, sollten sie auch nicht mehr aus Nuckelflaschen trinken, rät der Zahnärztliche Dienst. Bei regelmäßigen Kontrollen hat die Behörde die Entwicklung im Blick. Im Schuljahr 2017/18 untersuchten die Mitarbeiter fast 14 000 Mädchen und Jungen in 128 verschiedenen Kindereinrichtungen und Schulen. Das waren 95 Prozent aller Kinder in den betreffenden Altersgruppen. Damit hat die Uckermark im Landesvergleich einen hohen Betreuungsgrad erreicht.

Der Zahnärztliche Dienst setzt weiterhin auf Gruppenprohpylaxe. Das bedeutet neben der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch eine Schulung von Eltern, Erziehern, Lehrern, Familienpaten oder Hebammen. Sie sollen helfen, weil vor allem jüngere Kinder die Bedeutung der Mund- und Zahngesundheit noch nicht in erforderlicher Weise einschätzen können.

Seit 2013 beteiligen sich viele Kindertagesstätten am Präventionsprogramm "Kita mit Biss". Dabei geht es um Zähneputzen nach den Hauptmahlzeiten, um zuckerfreie Getränke und Verzicht auf Nuckelflaschen.