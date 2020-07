MOZ

Bernau, Eberswalde Bis zum 28. August haben Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II Zeit, ihre Bewerbungen für das Barnim Stipendium I und II 2020/2021 über die entsprechende Schule beim Landkreis einzureichen.

Das Barnim Stipendium I ist ein Leistungsstipendium für außergewöhnliche hervorragende schulische Leistungen mit Schwerpunkt im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Das Barnim Stipendium II würdigt außergewöhnliche hervorragende schulische Leistungen mit Schwerpunkt im sprachlich-künstlerisch-musisch-gesellschaftlichen Bereich.

Die Bewerber müssen im Barnim wohnen und eine Schule im Landkreis oder eine anerkannte Spezialschule außerhalb des Landkreises besuchen beziehungsweise besucht haben. Anerkannt werden die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II in den Gymnasien, den Gymnasialen Oberstufen und den Oberstufenzentren.

Zwei Bewerbungsbögen

Mit der Vergabe in diesem Jahr gibt es zwei Bewerbungsbögen. Der Bewerbungsbogen 1 ist für Schüler, die sich mit dem Schuljahresendzeugnis der 11. Klasse bewerben. Der Bewerbungsbogen 2 ist für Schüler, die sich mit dem Schuljahresendzeugnis der 12. und 13. Klasse bewerben. Mit dem Bewerbungsbogen sind alle wertungsrelevanten Unterlagen einzureichen, so eine Kopie des Schuljahresendzeugnisses und Kopien von Teilnahmebescheinigungen mit Platzierung an besuchten Olympiaden des vorangegangenen Schuljahres.

Die Entscheidung zur Vergabe trifft der Kreistag. Zu den Kriterien der Bewertung zählen Unterrichtsleistungen in den relevanten Fächern sowie besondere außerschulische Leistungen.

Die Bewerbungsbögen sind auf www.barnim.de abrufbar.