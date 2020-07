Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Ihr Termin ist wann?", fragt die DRK-Mitarbeiterin am Eingang zur Geschäftsstelle in Bad Freienwalde den Herrn, der zum Blutspenden gekommen ist. "Um 17 Uhr", lautet die Antwort.

So liefen die Blutspendetermine bislang nicht ab. Früher kamen die Leute einfach, ließen die Voruntersuchungen über sich ergehen und wurden dann zu der Liege geführt, wo ihnen dann ein halber Liter Blut abgenommen wurde. Doch in Zeiten von Corona ist eben alles anders. Auch, dass der Presse zu diesem Termin kein Zugang gewährt wird. "Wir müssen ein sehr strenges Hygienekonzept einhalten", lautet die Begründung.

"Wir sind da gerade wirklich sehr vorsichtig", erklärt Ines Rein, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Blutspendezentrum Cottbus, auf Nachfrage dazu. Wer zur Blutspende komme, brauche dafür jetzt einen Termin, außerdem werde aktuell sehr darauf geachtet, dass die Liegen in einem großen Abstand voneinander aufgestellt werden, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren. Bei jedem Spender wird schon am Eingang die Temperatur gemessen, um auszuschließen, dass jemand mit Fieber zum Termin kommt.

Dabei habe die Idee mit der vorherigen Anmeldung gar nichts mit Corona zu tun, erzählt Ines Rein. "Das haben wir uns schon vor dieser Krise überlegt, um die Wartezeiten der Spender zu verkürzen", so die Referentin. Über einen QR-Code oder das Versenden eines Links bekommen die Leute ihren Termin. Wem das zu kompliziert sei, der könne einen Termin auch über die Telefonhotline 0800 11 949 11 bekommen. "Durch Corona hat sich diese Vorgehensweise natürlich als sehr nützlich erwiesen", so Ines Rein. Die Resonanz der Leute sei sehr positiv, schildert Rein ihre Erfahrung.

68 Spender hätten sich für den Termin am Dienstag angemeldet und alle konnten auch zur Spende zugelassen werden. Das sei sehr erfreulich, da die Nachfrage der Krankenhäuser nach Blutkonserven im Moment auch sehr groß sei. "Viele planbare Operationen wurden während der Corona-Zeit ja verschoben und werden nun nachgeholt. Der Bedarf an Blutkonserven liegt daher im Moment um etwa 30 Prozent über dem Üblichen", schildert Ines Rein die Situation.

Das stelle die Mitarbeiterinnen, die die Blutspende vornehmen, auch vor eine große Herausforderung. Einerseits sei der Bedarf an Spenden sehr groß, andererseits sei der Platz durch das Hygienekonzept aber begrenzt, genauso wie die zu vergebenen einzelnen Termine selbst. In Bad Freienwalde dauerte der gesamte Termin von 16 bis 19 Uhr, fünf Liegen konnten aufgestellt werden, was die Zahl der Spender natürlich begrenzt.

Es habe bei anderen Blutspenden auch schon vereinzelt Spender gegeben, die keinen Termin bekamen, gibt Ines Rein zu. Aber gerade in Zeiten, in denen der Bedarf an Blutkonserven groß und die Zahl der Spender wegen der Urlaubszeit geringer sei, versuchten die Mitarbeiterinnen alles, um niemanden abweisen zu müssen. "Die arbeiten im Moment auch oft deutlich länger, als es eigentlich vorgegeben ist", erklärt Ines Rein. Natürlich sei der Personalbedarf bei den Blutspendeterminen unter den aktuellen Gegebenheiten auch größer als sonst. "Allein die Mitarbeiterin, die am Eingang steht, um die Temperatur bei den Leuten zu messen, ist schon eine zusätzliche Kraft."