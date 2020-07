Von Maria Neuendorff

Berlin (NBR) Es ist das größte Wohnungsbauvorhaben in Berlin: Zwischen Blankenburg und Heinersdorf im Bezirk Pankow soll ab 2030 ein ganz neues Stadtquartier mit bis zu 6000 städtischen Wohnungen für 10 000 bis 12 000 Menschen sowie Schulen, Kitas und soziale Einrichtungen entstehen.

"Blankenburger Süden" heißt das Mammutprojekt, um das es wegen seiner gigantischen Ausmaße schon seit Jahren Streit gibt. Im Auftrag der Senatsverwaltung haben vier Planungsbüros nun verschiedene Entwürfe vorgelegt. Einer erinnert an die dichte Blockrandbebauung der Berliner Innenstadt. In einem anderen konzentrieren sich – wie in den angrenzenden ehemaligen Angerdörfern – die Geschäfte um einzelne Plätze in mehreren Quartieren. Je mehr Grünfläche freigehalten wird, desto höher werden die Bauten. Während die Mehrzahl der Mietshäuser als Vier- bis Sechsgeschosser errichtet werden soll, plant ein Büro sogar mit bis zu 15 Etagen.

Präsentation im Internet

Ursprünglich sollten die Entwürfe auf einer öffentlichen Veranstaltung den Bürgern präsentiert werden. Durch Corona wurde nun alles ins Internet verlegt. Über die Beteiligungsplattform mein.Berlin.de können alle Interessierten die Entwürfe ansehen, Kommentare schreiben und Fragen stellen. Die ersten Reaktionen sind nicht gerade positiv. Viele bemängeln, dass man in der Umfrage nur einem der Entwürfe zustimmen, die Vorschläge aber nicht ablehnen könne.

Die meisten halten das gigantische Bauvorhaben auf dem Gebiet einstiger Rieselfelder, dem Areal einer ehemaligen Fachhochschule sowie dem Gewerbegebiet Heinersdorf für unpassend für den dörflichen Charakter Blankenburgs und befürchten, dass "Bausünden" wie das Märkische Viertel oder die Gropiusstadt wiederholt würden und ein neues soziales "Betongetto" entsteht.

"Die Entwürfe tragen der historischen Entwicklung des zu bebauenden Gebietes und der Umgebung Heinersdorf, Blankenburg, Malchow und Siedlung Märchenland in keiner Weise Rechnung", schreibt zum Beispiel Lutz Nerlich. "Dazu ist die Verbesserung der Verkehrserschließung eine Grundvoraussetzung, die vollkommen ausgeklammert wird." Nur eine Straßenbahn-Linie zu verlängern, sei unzureichend. "Zusätzliche Verbindungen nach Weißensee und Buchholz sind möglich. Gewerbe- und Individualverkehr können nicht einfach negiert werden", so der Anwohner.

Der Senat will das neue Quartier durch die Verlängerung der Tram M2 bis zum S-Bahnhof Blankenburg anbinden. Schon seit Jahren hat Pankow ein Stau-Problem, da dort die Verkehrsströme Ost-West und Nord-Süd aufeinander treffen. Auch viele Pendler aus dem Umland, die Richtung Berliner City zur Arbeit müssen, können davon ein Lied singen.

Die Betroffenen befürchten, dass sich die Situation mit bis zu 12 000 Neu-Blankenburgern extrem verschärfen wird, und fordern ein tragfähiges Verkehrskonzept von U-Bahnverlängerung bis Seilbahn-Anschluss. Fast allen Kommentaren ist gemein, dass sie das Bauvorhaben generell für zu groß halten. Dabei plante der Senat anfangs sogar rund 10 000 Wohnungen, speckte aufgrund von Anwohnerprotesten aber ab.

Angespannte Situation

"Die Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist weiterhin angespannt, deshalb hat die Schaffung von leistbarem Wohnraum, insbesondere auf landeseigenen Flächen Priorität", betont der Staatssekretär für Wohnen Sebastian Scheel (Linke). Nun habe man vier Varianten auf dem Tisch, die zeigen, wie das neue Stadtquartier im Blankenburger Süden in der Zukunft aussehen könnte. "Die Konzepte bilden eine gute Grundlage, auf der wir – nachdem auch die Bürger wieder die Möglichkeit hatten, sich einzubringen – ein Struktur- und Nutzungskonzept erarbeiten können", so Scheel. Die Umfrage läuft bis zum 15. August. Die Ergebnisse sollen anschließend diskutiert werden.