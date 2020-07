Wo lernt ein Erstklässler das ABC? Manchmal möchten Eltern ihr Kind in eine andere Schule schicken, als es die Kommune gemäß der Schulbezirke vorsieht. Diesen Kampf zu gewinnen, ist meist schwierig. © Foto: Sebastian Gollnow

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Bislang vergeblich kämpft ein Hennigsdorfer Elternpaar darum, ihre beiden jüngsten Söhne in die Fontane- statt die Sonnengrundschule schicken zu dürfen. Das Staatliche Schulamt in Neuruppin hat sowohl für den Zweitklässler als auch für den jetzt einzuschulenden Sohn diesen Wunsch abgelehnt. Auch die in beiden Fällen eingelegten Widersprüche wurden abschlägig beschieden.

"Für mich ist das ein Akt der Willkür", ärgert sich Katja Avalon-Borger über die Entscheidung. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie nun einen Rechtsanwalt mit der Angelegenheit beauftragt und schließt eine Klage gegen das Staatliche Schulamt nicht aus.

Die betroffene Mutter, selbst als Grundschullehrerin in Velten tätig, kann die Ablehnungen auch deshalb nicht verstehen, "weil an der Fontaneschule Plätze frei sind". Zumindest für den jetzt einzuschulenden Jahrgang trifft das nach den dieser Zeitung vorliegenden Zahlen zu (siehe Info-Kasten).

Viele Gründe vorgebracht

Eigentlich hatten sich die Eltern recht gute Chancen ausgerechnet, dass ihr Begehren akzeptiert wird. Denn das Brandenburgische Schulgesetz ermöglicht unter bestimmten Bedingungen den Besuch einer anderen als der zugeordneten Grundschule. Als Argumente hierfür zählen eine schwierige Erreichbarkeit der Schule sowie pädagogische und soziale Gründe. "Die Formulierung ist allerdings sehr schwammig", urteilt die Mutter.

Dennoch meinten die Eltern, gewichtige Gründe in die Waagschale werfen zu können. Dazu zählen sie, dass das älteste der drei Geschwisterkinder bereits seit fünf Jahren die Fontaneschule besucht. Damals lag die Wohnung noch im alleinigen Einzugsbereich dieser Bildungseinrichtung. "Sie hätten den Weg zur Schule zu dritt mit dem Fahrrad zurücklegen können." Gerade im Fall ihres Kleinsten hätte sie das beruhigt. Den Weg von der Rathenaustraße zur Sonnengrundschule halte sie, mit dem Fahrrad absolviert, für gefährlicher als den zur Fontaneschule. Das Schulamt empfahl ihr, beide Söhne den Bus nutzen zu lassen. Laut Avalon-Borger fährt der aber nur einmal in der Stunde. Im Schulamt wurde auch der Weg genau berechnet. Zur Sonnengrundschule sei es von der Wohnung aus 150 Meter näher als zur Fontaneschule.

Keine Berücksichtigung fand zudem das Argument, dass die Mutter das musikalisch-pädagogische Konzept der Fontaneschule favorisiert, bei dem die Kinder mit Streichinstrumenten vertraut gemacht werden. "Das Erlernen des Spielens eines Instruments kann auch in der Freizeit erfolgen", kontert die staatliche Behörde. Die Sachbearbeiterin bestreitet im Antwortschreiben auf den Widerspruch zudem, dass den Eltern ein größerer organisatorischer Mehraufwand entstünde, wenn zwei ihrer Kinder die Sonnengrundschule besuchen: "Es gehört zu dem ganz normalen Spagat, den Eltern zwischen gelungenem Berufs- und Familienleben meistern müssen. Es ist nicht ersichtlich, weshalb es Sie glücklicher machen würde, wenn Ihr Sohn die Grundschule Theodor Fontane besuchen würde." Auch die Tatsache, dass die Wohnung der Familie an der Rathenaustraße im Überschneidungsgebiet beider Grundschulen liegt, ließ das Schulamt nicht erweichen. Unter Strich stellt deren Mitarbeiterin fest: "Die von Ihnen vorgetragenen Gründe sind für Sie zwar bedeutsam, jedoch rechtfertigen sie keine Ausnahmegenehmigung. Gemessen an dem oben genannten Maßstab stellen Ihre Gründe keine wichtigen Gründe dar."

Die Hennigsdorferin ist sauer und lässt das Wort von der behördlichen Willkür fallen, wenn sie auf die ablehnenden Bescheide zu sprechen kommt. Ein wenig bereut sie es, nicht schon im vorigen Jahr für den mittleren Sohn die Umschulung beantragt zu haben. "Ich hatte damals gehört, dass es zuvor Ablehnungen gegeben hatte." Nach der Einschulung erfuhr sie aber, dass es zwei Familien gelungen sei, ihr Kind in der Wunschschule einschulen zu lassen. "Daher wollte ich diesmal Chance nutzen."

Bis 1. August können die Eltern Klage gegen die Ablehnung des Widerspruchs einlegen. Das neue Schuljahr beginnt am 10. August.