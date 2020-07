Anlieferung: Regina Heydendorf und Michele Brühl bringen frisches Gemüse und Kartoffeln zum Hofladen in Frankfurt (Oder). In dessen Bäckerei werden täglich bis zu 100 Brote gebacken. © Foto: Gerrit Freitag

Am neuen Schweinestall: Tierpfleger Peter Müller ist einer von 12 Mitarbeitern, die sich – auch am Wochenende – um die Tiere des Bio-Landgutes in Frankfurt (Oder) kümmern. Nach den Schweinen bekommen bald auch die Gallloway-Rinder und weitere Hühner neue Ställe. © Foto: Gerrit Freitag

Auf die Plätze ... Die Mitarbeiter des Feldbauteams des Bio-Landgut Gronenfelde in Frankfurt (Oder), hier in der Lagerhalle, starten jetzt in die Getreideernte. Die wird besser ausfallen als in den Vorjahren. © Foto: Gerrit Freitag

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Getreidelager ist ausgefegt, die Mitarbeiter des Feldbauteams stehen in den Startlöchern: Vor dem Wochenende soll die Getreideernte 2020 auf dem Bio-Landgut Gronenfelde beginnen.

Auf den rund 23 Hektar Ackerfläche sind zuerst der Winterroggen, -Weizen und die Triticale reif. Er erwarte eine gute Ernte, sagt Emanuel Hein. Der 31-jährige Frankfurter leitet die "grüne" Abteilung der Gronenfelder Werkstätten. Nach dem Studium der Agrarwissenschaften an der Berliner Humboldt-Uni ist Hein in seine Heimatstadt zurück gekommen und hat Verantwortung auf dem Bio-Bauernhof im Herzen der Stadt übernommen.

Einweihungsfeier musste ausfallen

Auf dem hält der Fortschritt Einzug: Die Sattel-, Land- und Edelschweine haben im Frühjahr vorigen Jahres ihren neuen Stall mit den Freilaufboxen bezogen. Im um- und ausgebauten einstigen Schweinestall aus den 70-er Jahren haben die rund 20 Mitarbeiter der Feldbaugruppe – Menschen mit Behinderung – jetzt moderne Arbeitsräume und in einem Anbau einen Sozialtrakt bekommen. Die im März geplante Einweihungsfeier ist ein Corona-Opfer geworden. Doch schon gibt es die nächste Baustelle.

Der alte Kuhstall ist verschwunden. Die Fundamente des neuen Offenstalls, in dem die 12 Galloway-Mutterkühe und ihr Nachwuchs sowie Bulle Leopold ein Zuhause bekommen, sind fertig. Derzeit sind die zotteligen Rinder fast immer auf den Weiden des Gutes zu sehen. Auch der alte Hühnerstall ist ein Auslaufmodell. Er soll noch in diesem Jahr abgerissen werden. Doch für ihn wird es keinen Neubau geben: "Wir schaffen uns lieber noch einen zweiten mobilen Stall an", sagt Emanuel Hein. Der erste "Hühner-Wagen" steht auf einer ehemaligen Weide am Hof. In ihm leben mehr als 200 Hühner der Rasse Lohmann-Braun, die bis zum Schutzzaun viel Auslauf haben.

Das Grün-Futter für ihre Tiere bauen die Gronenfelder selbst an. Die Produkte gibt es im Hofladen – von den Eiern bis zur Wurst: Ein Rind und drei Schweine lassen die Frankfurter Bio-Bauern pro Monat in der Bioland-Fleischerei auf Gut Hirschaue schlachten und verarbeiten.

Mit frischem Gemüse versorgen Gärtnerin Roswitha Maire und ihre Mitstreiter die Kunden des Hofladens. Auf den Gemüseflächen am Gronenfelder Weg gedeihen Rhabarber, Erdbeeren, Zucchini, Süßkartoffeln, Kohlrabi, Sellerie, Kürbisse, Mangold, Salat und Küchenkräuter und mehr. In Folienzelten ranken sich Tomaten- und Gurkenpflanzen bis an die Decke. "Auf Wunsch der Kunden haben wir Ingwer angebaut – es hat geklappt", erzählt Emanuel Hein.

Bohnen, Weiß- und Rotkohl hingegen werden die Kunden in diesem Jahr im Hofladen vermissen. "Wegen der Corona-bedingten Schließung der gesamten Werkstätten im März und April mussten wir unseren Anbauplan reduzieren", erklärt der "grüne" Bereichsleiter.