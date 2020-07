Uwe Spranger

Buckow (MOZ) Es ist eine unerquickliche Situation", beschreibt Bürgermeister Horst Fittler. Bei der jüngsten Hauptausschusssitzung sollte hinter verschlossenen Türen über die Lage in der Wriezener Straße 55 gesprochen werden. Die Fraktion Linke-Zukunft-Dialog hatte dazu nach Gesprächen mit Mietern einen Antrag vorbereitet.

Die Bewohner haben offenbar auch den beim Verkauf unterlegenen Bieter Heinz Müller auf den Plan gerufen, der in der Fragestunde kräftig vom Leder zog. Es sei ein "skandalöses Schauspiel", was die neue Eigentümerin aus dem benachbarten Theater untendrunter da abziehe, kritisierte er und berichtete von Mieterhöhungen und Eigenbedarfskündigungen. Bewohner seien verzweifelt. "Die armen Leute können sich nicht wehren", so seine Sicht. Manche lebten schon seit 40 Jahren dort. Die Stadt hätte im Kaufvertrag starke Anhebungen der Mieten ausschließen können, so der Geschäftsmann, der mit Firmen zahlreiche Immobilien in der Region besitzt. Er warf Kommunalpolitikern und Rathaus vor, "gegen ihren Amtseid verstoßen" zu haben.

Zudem kritisiert er die Vergabeentscheidung an Ila Schöppe vehement. Er habe damals über 100 000 Euro mehr geboten und das bessere Konzept, war Müller überzeugt. Seine "Oldtimergarage" mit Glastüren wäre ein Anziehungspunkt für die Stadt geworden. Der Unternehmer kündigte an, gegebenenfalls Klage gegen die Stadt einzureichen und die Rückabwicklung des Verkaufs anzustreben. Gerhard Richter (Linke-Zukunft-Dialog) sagte, einige Aussagen deckten sich mit eigenen Mietergesprächen. Fast alle hätten Kündigungen erhalten. Kritisch merkte er an, dass auch gewerbliche Mieter betroffen seien. Es sei seinerzeit deutlich gemacht worden, dass die wichtig für die Stadt seien. Deshalb gebe es nun einen Vorstoß. Zum Inhalt verlautete nichts. Der Bürgermeister verwies darauf, dass das Thema in den nicht öffentlichen Teil gehöre. Er erinnerte daran, dass die damalige Entscheidung auf einer Konzeptausschreibung basierte. Man stehe nun vor der Frage, wie der Vertrag durchgesetzt werden könne.

Hauseigentümerin Ila Schöppe, gerade aus einem Kurzurlaub zurück, war nicht sonderlich überrascht über die Aktivitäten des damaligen Kontrahenten. Sie kenne als langjährige Buckowerin die Diskussionen. Das Haus habe erheblichen Sanierungsbedarf, unter anderem wegen Schwamm in den Balken. Wie sich herausgestellt habe, sei sogar mehr befallen als damals angenommen. Die Immobilie sei eine Existenzsicherung für sie als Künstlerin. "Wir bekommen ja keine Rente." Zudem brauche sie Einnahmen für die Rekonstruktion. "Keiner kann Mieten aus der DDR übernehmen", begründete sie Erhöhungen. Dem Vernehmen nach lagen die Sätze noch bei gut zwei Euro pro Quadratmeter, ortsüblich sind etwa sechs. Sie habe die mögliche Anhebung um 20 Prozent veranlasst.

Was die Eigenbedarfskündigungen angeht, sagte sie, dass sowohl Tochter als auch Sohn in die Heimat zurückkehren wollten. Sie begrüße dies.

Zu den Gewerbemietern erklärte sie, dass die Physiotherapie der Klinik von sich aus den Standort gewechselt habe. Und die Zahnärztin, die ebenfalls zu günstigsten Konditionen eingemietet war, habe die angekündigte Erhöhung zum Anlass genommen, um aus gesundheitlichen Gründen beruflich kürzer zu treten und in die Praxis des Mannes zu wechseln. Trotz gemeinsamer Bemühungen mit der Zahnärztekammer sei bislang kein Nachfolger in Sicht.

Zwei Wohnungen seien mittlerweile rekonstruiert, berichtete sie, eine neu vermietet. Eine andere müsse nun geräumt werden, um die maroden Balken im Obergeschoss austauschen zu können. Und den Bewohnern im Seitenflügel habe sie kündigen müssen, weil damals von der Stadt große Teile des Hofes mit an die besagte Wohnung geknüpft worden waren. Die Flächen brauche sie aber für Theater und Musik unter freiem Himmel. "Dafür ist der Garten genial." Dass die Veränderungen für die Betroffenen schwer seien, könne sie nachvollziehen, betonte sie, aber sie wolle das mit der Stadt fixierte Konzept auch umsetzen. Stück für Stück. In jedem Falle wolle sie kein Öl ins Feuer gießen, sondern ruhig bleiben, auch wenn vieles mittlerweile nur noch über Anwälte laufe.

Prüfauftrag für Verwaltung

Amtsdirektor Marco Böttche wollte sich auf MOZ-Anfrage nicht zum Inhalt der Ausschussberatungen hinter verschlossenen Türen äußern. Die Verwaltung habe einen Prüfauftrag bekommen, so die einzige Auskunft. Beim Verkauf sei alles "ordentlich gelaufen", sagte er.

Im öffentlich zugänglichen Ratsinformationssystem findet sich indes kein Beschluss, lediglich der Vermerk auf einer Tagesordnung vom April 2017 über die "Grundstücksangelegenheit". Und ein Abschnitt aus dem Bericht des Bürgermeisters von Oktober 2017, dass das Interessenbekundungsverfahren beendet sei und das Gebäude auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung "unter den Aspekten der Verpflichtung zum Erhalt der bestehenden Mietverträge, einer zeitnahen Umsetzung der notwendigen und umfassenden Sanierungsmaßnahmen sowie der kurörtlichen Weiterentwicklung des Gebäudes mit dazugehörigem Konzept" vergeben wurde.

Laut Böttche haben Mieter des Hauses auch im Rathaus vorgesprochen. "Wir können aber keine Rechtsberatung in solchen Fragen machen", sagte er. Über Erfolgsaussichten einer Klage des damals Unterlegenen wollte er nicht spekulieren. Man habe schon die verschiedensten Verfahrensausgänge erlebt.