OGA

Oberhavel (MOZ) Arbeitnehmer im Landkreis Oberhavel sind im Durchschnitt länger krank als andere Kollegen in Brandenburg. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Krankenkasse Barmer hervor, der in dieser Woche vorgestellt wurde.

Demnach fehlten Oberhaveler im vergangenen Jahr im Durchschnitt 22,3 Tage aus gesundheitlichen Gründen an ihrem Arbeitsplatz. Landesweit waren es im Schnitt 21,7 Fehltage. Eine Erklärung für die Diskrepanz lieferte die Barmer zwar nicht. Dafür weiß der Oranienburger Regionalgeschäftsführer Andreas Kruck zu berichten, woran die Menschen im Landkreis meist leiden. "Besonders Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychische Leiden sorgen für lange Fehlzeiten, sagt Kruck. "Wichtig ist, diese Erkrankungen früh zu behandeln, bevor sie chronisch werden und dann lange Fehlzeiten verursachen."

Muskel-Skelett-Erkrankungen verursachten nach Krucks Angaben in Oberhavel im vergangenen Jahr Krankschreibungen von durchschnittlich fünf Tagen je Arbeitnehmer. Psychische Erkrankungen machten im Durchschnitt 4,5 und Atemwegserkrankungen 3,1 Fehltage je Betroffener aus. Allerdings gebe es häufig einen Zusammenhang zwischen Muskel-Skelett-System und Psyche. "Wenn der Volksmund von der Angst im Nacken oder der schweren Last auf den Schultern spricht, dann liegt darin ein Stück medizinische Wahrheit. Denn psychische Belastungen äußern sich häufig durch einen verspannten Nacken oder Rückenschmerzen", sagt Kruck. Egal, ob Rückenschmerzen oder Stress, Kruck empfiehlt Online-Trainings und Apps zur Prävention: "Es gibt eine Reihe guter Apps mit Erklärfilmen und Erinnerungsfunktionen, die dabei helfen, regelmäßig Rücken- oder Achtsamkeitsübungen zu absolvieren." Aber auch Unternehmen hätten viele Möglichkeiten, in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu investieren. So habe seine Krankenkasse Workshops entwickelt, die den Teilnehmern Bewältigungsstrategien bei Stress vermitteln.