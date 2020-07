OGA

Kremmen (MOZ) Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist der Polizei am Mittwochabend bei einer Verkehrskontrolle in Kremmen ins Netz gegangen.

Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten um 20.25 Uhr in der Straße Am Kanal in Kremmen einen Jaguar für eine Verkehrskontrolle gestoppt.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass gegen den 36-jährigen Fahrer zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Frankfurt/Oder und Neuruppin vorlagen. Der Mann hatte Strafen in Höhe von 900 Euro wegen Fahrens ohne Führerschein nicht bezahlt und auch die 70-tägige Ersatzfreiheitsstrafe nicht angetreten.

Eine aktuelle Fahrerlaubnis konnte der 36-Jährige nicht vorweisen und auch die ausstehende Strafe nicht bezahlen. Der Mannwurde deshalb festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.