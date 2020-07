BRAWO

Brandenburg an der Havel Bei ihrer Streifentätigkeit stoppten Beamte der Polizei Brandenburg am Mittwochnachmittag in der Brielower Straße einen betrunkenen E-Roller-Fahrer, der ohne gültige Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Bei derKontrolle bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 38-jährigen Fahrzeugführers und führten einen Atemalkoholtest durch. Er ergab einen Wert von 2,44 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem stellte sich heraus, dass die Eigentümerin des E-Rollers von der Nutzung ihres Gefährts ohne Versicherungsschutz wusste und dies zuließ.

Nun werden sowohl gegen den Fahrer, als auch gegen die Eigentümerin des E-Rollers strafrechtliche Ermittlungen geführt.