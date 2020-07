Simone Weber

Milow In jeder Kommune gibt es zur außergerichtlichen Schlichtung von Streitigkeiten ehrenamtlich tätige Schiedspersonen als Organ der Rechtspflege. In der Gemeinde Milower Land hat sich ein Personalwechsel vollzogen.

Bereits Mitte März wurde Holger Schiebold aus Milow für fünf Jahre zur neuen Schiedsperson gewählt und vom Amtsgericht berufen. Seit Mitte Juni ist sein Stellvertreter, Reinhard Schütte aus Buckow, im Amt. Beide waren schon im Ortsbeirat und in der Gemeindevertretung aktiv. "Menschen für dieses Ehrenamt zu finden ist nicht einfach. Direktes Ansprechen von möglichen Personen hilft da", so Bürgermeister Felix Menzel (SPD), der jetzt die bisherigen Schiedspersonen aus ihrem Amt verabschiedet hat. "Verschiedene Streitigkeiten können auch bereits im Amt, wie mit dem Ordnungsamt oder Bauamt, geklärt werden. Aber die Schiedspersonen übernehmen eine wichtige Funktion in der Gemeinde." Noch in diesem Jahr möchte die Gemeinde die wichtigsten Fragen im Zusammenleben von Nachbarn zusätzlich in einer Broschüre "Guter Nachbar" veröffentlichen.

"Ich gehe erst einmal offen an das Amt heran. Zudem werden wir ja zwei Mal im Jahr zu Rechtsfragen geschult", so Reinhard Schütte. "Es gibt immer wieder Beispiele, bei denen hinterm Rücken von Betroffenen geredet wird und so Streit entstehen kann. Anstatt Anzeige zu erstatten, sollte man ein Problem ansprechen und so außergerichtlich klären", rät Holger Schiebold.

"Im Durchschnitt gab es zwei Schlichtungsfälle im Jahr", erzählt Christin Günther, die nach 16 Jahren als Schiedsperson aus dem Amt schied. "Mir haben gesunder Menschenverstand und mein Rechtsempfinden oft geholfen, Streitigkeiten zu schlichten. Allerdings gab es in den Jahren mehr Fälle, die ohne Schlichtung vor Gericht gingen." Das lag daran, dass es Menschen gibt, die sich "gern" streiten und auch Fälle, in denen die Streitparteien nur den vor einem Gerichtstermin pflichtigen Schiedsprozess "absolvierten".

"Grundsätzlich gibt es in der Stadt andere Nachbarschaftsstreitigkeiten als auf dem Land, wo sich die Menschen mehr aus dem Weg gehen können. In den meisten Fällen ging es um typische Nachbarschaftsstreitigkeiten wie Bäume und Sträucher dicht an der Grundstücksgrenze oder Rasenmähen zur Mittagszeit", so Günthers Stellvertreterin, Ursula Eismann, die 15 Jahre lang tätig war. Die Frauen haben gemeinsam viele Fälle bearbeitet. Beide versprachen ihren Nachfolgern, bei Bedarf Rat und Hilfe zu geben. Die Schiedspersonen kann man über die Gemeindeverwaltung des Milower Lands kontaktieren.