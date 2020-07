Peter Wittstock

Milow Im Juli 1963 sandte Ferienkind Dieter einen Gruß aus Milow an seine Eltern in Eisenhüttenstadt. Er nutzte eine Ansichtskarte, die die Brücke über die Havel zeigt und berichtete, dass seine Klasse zunächst per Bahn bis Premnitz fuhr und dann zu Fuß zum Zeltplatz der Milower Jugendherberge (jetzt Biwakplatz) an der Stremme lief. Der Weg führte also über diese Brücke. Damals, als Fotograf Gagsch aus Potsdam das Foto geschossen hatte, befand sich die einstige Badestelle mit Sprungturm noch an der Einmündung zur Gohlitz. Die neue Spannbetonbrücke prägte zu dieser Zeit bereits den Havelabschnitt. Milow und Premnitz waren bis 1945 lediglich durch eine Fähre verbunden gewesen. Als Kriegsauswirkung wurde auf Weisung der Roten Armee unter Mithilfe der Milower Bürger im Sommer 1945 eine Pontonbrücke errichtet, der im Winter 1949 eine hölzerne Verbindung folgte. Der Bau der Spannbetonbrücke begann im April 1959. Nach 21 Monaten war das mehr als 80 Meter lange Bauwerk fertig gestellt. Im Kinderfilm "Untergang der Emma" (DDR/1974) wurde die Brücke später auch filmisch verewigt. Brücke, Badestelle und Platz der Volkssolidarität bildeten ein harmonisches Ganzes. Die Ansichtskarte zeigt den Platz mit dem schlichten Springbrunnen im Mittelpunkt, zu dem seitlich ein mit Rosen bepflanzter Hauptweg führte. Zum Ausruhen waren Bänke positioniert, die in Mondnächten besonders beliebt waren. Der Brunnen existiert noch heute, obgleich sich insgesamt ein völlig anderes Bild dieses Platzes ergibt. Zumal nun die Spannbetonbrücke "ertüchtigt" wird und zusätzlich eine "Behelfsbrücke" entsteht. Die Bauarbeiten dafür laufen auf vollen Touren.