Bärbel Kraemer

Bad Belzig "Es geht weiter", so Thomas Kruse vom Förderverein Bonte-Friedheim-Lochow e.V. und berichtet, dass Altar und Kanzel der Bad Belziger Bricciuskirche saniert werden.

Am Dienstag vollzog sich quasi der Start der Restauration.

Michael Zierenberg von der Firma Stilvollholz in Werder nahm einzelne Holzobjekte von genannten Einrichtungsteilen ab - auch Prinzipalien genannt -, die in der Werkstatt in Werder/Havel nachgeschnitzt werden müssen. Andere vom Wurm zerfressene Teile werden in den kommenden Wochen wiederum vor Ort in der Kirche nachgebaut bzw. restauriert.

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres war eine genaue Bestandsaufnahme erfolgt. Sie ergab, dass Kanzel und Altar dringend saniert werden müssen um sie für kommende Generationen zu erhalten; aber auch, dass einzelne kleine hölzerne Zierobjekte der Einrichtungsteile bereits verloren gegangen sind. Was in den vergangenen Jahren drohte herab zu fallen oder lose war, hatten die Mitglieder des Fördervereins vorausschauend sicher verwahrt. Dazu gehören unter anderem hölzerne Säulen der Kanzel und einige Kapitelle, die jeweils als Säulenknauf den oberen Abschluss einer Säule bildeten.

Rund 35.000 Euro bringt der Förderverein Bonte-Friedheim-Lochow e.V., der in den vergangenen Jahren bereits für die Innen- und Außensanierung der Kirche verantwortlich zeichnete, über Spenden für die Restaurierung der bedeutendsten Einrichtungsteile der Kirche auf.

Bevor Michael Zierenberg die einzelnen Holzobjekte für den Transport in die Werkstatt verpackte, wurde jedes einzelne Teil genau dokumentiert. Ziel ist, den Bestand so weit wie möglich zu erhalten und zu ergänzen, erklärt der Fachmann. Teile, die nicht mehr erhalten werden können und nach altem Vorbild nachgebaut werden müssen, werden nach Abschluss der Restaurierung in einer Vitrine ausgestellt.

Eine Begasung von Altar und Kanzel aufgrund des Holzwurmbefalls ist nach Aussage von Michael Zierenberg jedoch nicht mehr erforderlich. Lediglich an einer Stelle an der Rückseite des Altars ist ein aktiver Holzwurmbefall festgestellt. Mittels einer Wurmloch Injektion mit einem speziellen Wurmschutzmittel - das bei der Behandlung von Kunstgütern verwendet wird - soll der Befall behandelt werden.

Bis Ende August sollen die Tischlerarbeiten an Altar und Kanzel beendet sein. Parallel dazu beginnt der Bad Belziger Restaurator Udo Drott ab Anfang August, Farbschichten vergangener Jahrzehnte von den Einrichtungsstücken abzulösen. Denn unter der aktuellen Farbgebung schlummert eine andere. Es bleibt also spannend.

Von Anfang August bis Ende Oktober - wenn Udo Drott und Michael Zierenberg an Altar und Kanzel arbeiten - bleibt die Kirche geschlossen. "Am Reformationstag sollen die Arbeiten beendet sein", sagt Lydia Junghans und freut sich, dass mit Abschluss der Restaurierung nicht nur die Kirche, sondern auch deren kostbare Innenausstattung für nachfolgende Generationen erhalten bleiben. "Mindestens für die nächsten 100 Jahre", ergänzt Thomas Kruse vom Förderverein.

Im 14. Jahrhundert ließen die Herzöge von Sachsen-Wittenberg vor den Toren

der Burg Eisenhardt die Bricciuskirche errichten.

Aus dem 17. Jahrhundert stammen der Anbau des Altarraumes und die Emporen sowie der Altar und die Kanzel.

Die damals erfolgten Arbeiten stehen alten Dokumenten zufolge im Zusammenhang mit den Schäden, die der Kirchbau infolge des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) erfuhr.

Die aufwendige Innenausmalung erfolgte in den Jahren 1905/06.

Nach ihrem Vorbild wurde das Kircheninnere restauriert und erhalten Altar und Kanzel die damals gegebene Farbgebung zurück.