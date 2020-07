Tilman Trebs

Gransee (MOZ) Ein schwerer Unfall hat sich am späten Mittwochabend auf der L 222 zwischen Gransee und Stechlin ereignet.

Nach Angaben der Polizei verlor ein 58-jähriger Opel-Fahrer etwa 20 Minuten vor Mitternacht in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum am rechten Straßenrand. Der Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer zum Verdacht der Trunkenheit am Steuer. In der Atemluft des Mannes hatten die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Um den Verdacht zu prüfen, wurde dem Unglücksfahrer in der Klinik Blut abgenommen.

Die Landstraße wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt.