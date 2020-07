Manfred Lutzens

Brandenburg Kennen Sie das Marzahner Fenn? Es"empfängt" uns rechter Hand bei einer Fahrt oder auch Wanderung von Brielow nach Marzahne. Dort nämlich dehnt sich inmitten verhältnismäßig hoher, weitgehend bewachsener Sandberge eine langgestreckte Ebene aus. Flach wie ein Teller präsentiert sich diese Moränenlandschaft, fordert die Blicke eines jeden geradezu heraus. Haben wir doch hier ein Naturschutzgebiet vor uns, das in der Region wohl seinesgleichen sucht. Entstanden ist es während der Weichsel-Eiszeit vor etwa 115 000 bis ca. 20 000 Jahren, dabei ausgeformt vom Vorschub des Inlandeises auf seinem Weg von Nordost in Richtung Südwest. Und diese Gletscherzunge hat dereinst hier ein sehr reizvolles Tal bzw. Feuchtgebiet hinterlassen. Fenn übrigens bedeutet Moor / Sumpf. So lesen wir dazu beispielsweise in den "Blättern für Heimatpflege" (1925) u.a.: "Das Marzahner Fenn erstreckt sich 9 Kilometer nördlich Brandenburgs an der Brielower Landstraße beginnend, in einer Länge von 4500 Metern und einer Breite von 500 bis 900 Metern bis an den Weg Butzow -Kieck. Es wird im Südwesten von dem 88 Meter hohen Schwarzen Berg, im Nordwesten von Butzower Berg - im Volksmund Galgenberg genannt (75 m ) - überragt". Mit seiner Ausdehnung auf 1000 Morgen (ein Morgen: 2 500 m2 bzw. 1/4 Hektar, d. Autor) gehört es, wie der Leser weiter efährt, zu den Gemarkungen der Orte Marzahne, Butzow und Radewege. Gleichzeitig wird damals - vor nunmehr 95 Jahren - die Empfehlung gegeben, für eine Tour dorthin von unserer Havelstadt aus am besten den Weg über Butzow zu nehmen.Zugleich aber hieß es dann in dem vom Lehrer- und Lehrerinnenverein Brandenburg veröffentlichten Heft, dass mit dem Rückzug der erwähnten Eismassen dieses Fenn ohne jeglichen Abfluß blieb und "der Versumpfung anheim fiel". Jahrtausende habe es inmitten eines Kranzes hoher Sandhügel seinen Dormröschenschlaf gehalten... Vor einem Menschenalter etwa (ausgehend vom Jahr 1925, d. Autor) blühte auf dem Nordostende die Torfgräberei auf, wurde aber bald wieder eingestellt. Ein bleibendes Zeugnis dieser Episode sei der Fennsee, war weiter in diesem Beitrag zu lesen. Dem sei hinzugefügt, dass sich die sauren Sumpfgräser zum Leidwesen der Bauern aus der Umgebung lediglich als Stallstreu verwenden ließen. Deshalb war das so markante, hauptsächlich aus Moorbruch bestehende Gebiet für die Landwirtschaft zunächst auch weiterhin völlig nutzlos. Jedoch wurden schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts erste größere Entwässerungsmaßnahmen vorgenommen. So erinnerte der "Brandenburger Anzeiger" 1929 rückblickend daran, dass vor allem mehrere hundert russische Gefangene inmitten des Ersten Weltkrieges, nämlich ab 1917, zum Einsatz kamen, "um es teilweisezu kultivieren". Bei diesen Meliorationsarbeiten entstand ein 4,5 Kilometer langer Hauptgraben mit vielen seitlich abzweigenden Stichen sowie einem Abfluss zum Beetzsee hin. Vom Nordosten des Tals durchfließt er diese Niederung und passiert dabei den vorgenannten Fennsee, ein Relikt des Torfabbaus. Zudem sorgten fortan drei kleine Wehre für das Regulieren des Wasserstandes. Nun konnte das Land umbrochen, künstlich gedüngt und bestellt werden. Das liegt mittlerweile 100 Jahre zurück. "Gewaltige Motorpflüge" ratterten damals nahezu pausenlos. 1921 war schließlich in diesem Areal endlich die erste Heuernte möglich. Dank der hier geschilderten Maßnahmen erweiterten die Gemeinden Marzahne, Butzow sowie Radewege den bislang geringen Bestand an nutzungsfähigen Wiesen bzw. in begrenztem Maße das Ackerland. Einige Jahre später, nämlich am 4. September 1929, gab es jedoch einen gehörigen Schreck und große Aufregung. "Im Marzahner Fenn brennt seit Mittwochvormittag ein Teil des Anwesens von Besitzer Rohrschneider. Das Feuer wurde zunächst nicht beachtet", meldete der "Brandenburger Anzeiger". Bald aber hatte der Brand größeren Umfang angenommen, so die Marzahner Ortsbewohner nebst die freiwilliger Wehr alarmiert wurden. Aus Radewege traf Verstärkung ein. Da sich die Flammen immer weiter ausbreiteten, rückten die Kameraden von Brielow, Butzow, Mützlitz und Umgebung ebenfalls an. Sämtliche Spritzen gingen vereint dem Feuer zu Leibe, so dass bei Einbruch der Dunkelheit die größte Gefahr beseitigt zu sein schien. Heute Morgen jedoch wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. Die Ursache des Brandes, der sich unterhalb der Grasnarbe im Torf weiter durchfraß und durch den Wind wieder neu geschürt wurde, ist unbekannt..." Man vermutete seinerzeit, dass beim einige Tage zuvor erfolgten Krauten des Entwässerungsgrabens ein von einem Landarbeiter weggeworfenes Streichholz Auslöser des Schadens gewesen sei. Etwa 4 der 40 Morgen des Bauern Rohrschneider wurden in Mitleidenschaft gezogen. Derartige Oberflächenbrände bedrohten wiederholt noch die angrenzenden Wälder und Siedlungen. Ein Sprung in die jüngere Vergangenheit. Zu DDR-Zeiten haben die Bauern bzw. die durch die Zwangskollektivierung gebildeten Genossenschaft mit Hilfe der Meliorationsbetriebe dann erneut umfangreiche Arbeiten bewältigt, um den Wasserhaushalt auf den landwirtschaftlichen Flächen zu regulieren. Nun dehnten sich dort so dringend benötigte Weideflächen, Getreidefelder und Kartoffeläcker aus. Heutzutage indes ist die Nutzung wieder nur noch sehr begrenzt aktuell.Dagegen kommt dem Marzahner Fenn längst weitaus mehr Bedeutung als Naturschutzgebiet zu. Auf engem Raum wechseln hier Erlen- sowie Kiefernwald auf den nährstoffarmen Standorte, sogenannte Zwergstrauch- und Dünenheide der leichten Trockentäler mit leichten Höhenzügen sowie diversen Wasserflächen , kleinen Niedermooren, Feucht und Nasswiesen ab. Eine imposante Vielfalt und Vielzahl von Pflanzen- sowie Vogel-, Reptilien- und Amphibienarten gibt sich in diesem europäisch anerkannten und hochgeschätzten Refugium ein Stelldichein. Leider ist im Schutzgebiet des Fenns (inklusive Dünenheide) mittlerweile bereits fast die Hälfte von insgesamt hier nachgewiesenen 156 Wirbeltierarten gefährdet. Noch gehören u.a. Fisch- und Schreiadler, Baumfalke, Bekassine, Wachtel, Kranich wie auch Zauneidechse, RIngelnatter, Knoblauchkröte, Moorfrosch, Molch oder auch Blutweiderich und Tausenblatt zu den "ständigen Gästen ".Bei einer Wanderung, die zu jeder Jahreszeit ihre Reize hat, sollte von den Ausflüglern deshalb mit entsprechendem Verhalten alles getan werden, um im "Schatten" von Eichen-, Mühlen- Raben-, Fuchs-, Galgen- und Fichtenberg - nicht zu vergessen der Schwarze Berg - dieses Kleinod unweit unseres Brandenburg auch künftigen Generationen zu bewahren.