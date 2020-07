Markus Kluge

Luhme (MOZ) In Berlin-Moabit ist eine Frau umgebracht worden. Der Partner der 52-Jährigen ist mit dem Auto nach Luhme bei Rheinsberg gefahren und hat sich dort wahrscheinlich selbst getötet.

Wie die Berliner Polizei mitteilte, ist zunächst am späten Mittwochabend die Leiche der 52 Jahre alten Frau in einer Wohnung in der Calvinstraße gefunden worden. "Den ersten Erkenntnissen zufolge soll sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein", erklärte die Polizei, die keine weiteren Angaben zur Tat machte. Ob es sich bei der Frau um eine Berlinerin oder eine Brandenburgerin handelt, konnte die Berliner Polizei auf Nachfrage am Donnerstag nicht sagen.

Hinweis an die Polizei in Neuruppin

Von den Beamten in der Hauptstadt kam allerdings der Hinweis an die Polizei in Neuruppin, dass sich der 53-jährige Lebenspartner der Ermordeten in einem Ferienhaus in Luhme aufhalten könnte. "Wir haben das dann abgeprüft", bestätigte Neuruppins Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Donnerstag auf Nachfrage.

Die Polizei fand den Mann allerdings nur noch leblos auf. Bei ihm sei derzeit davon auszugehen, dass er sich das Leben genommen hat. Ein Sprecher der Berliner Polizei erteilte auf Nachfrage keine weiteren Informationen - auch nicht zu den Umständen, die zum Fund der getöteten Frau führten. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.

In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche – außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.