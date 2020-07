HGA

Oranienburg (MOZ) Ein34-jähriger Mann ist in der Nacht zu Donnerstag an der Tankstelle an der Veltener Straße in Hennigsdorf ausgerastet.

Nach Angaben der Polizei waren die Beamten kurz vor 2 Uhr gerufen worden, weil der Mann an der Tankstelle randaliert und dabei eine Zapfsäule beschädigt hatte. Als eine Streife eintraf, soll er mehrere Zapfsäulen auf den Boden geworfen haben, so dass Kraftstoff auslief, berichtete Polizeisprecher Julian Kindt amDonnerstag. Die Beamten spuckte der Mann an. Ihm wurde deshalb ein Spuckschutz aufgesetzt.

Warum der Mann ausgerastet ist, ist noch unklar. Er soll betrunken gewesen sein und konnte bislang nicht vernommen werden. Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den 34-Jährigen ein.