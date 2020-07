DPA

Augsburg (dpa) Nach mehr als einem Jahrzehnt macht Kapitän Daniel Baier bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg Schluss. Wie die Schwaben mitteilten, wurde der Vertrag des defensiven Mittelfeldspielers "im gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst".

Baier trug das FCA-Trikot seit der Saison 2008/09 mit einer kleinen Unterbrechung, in der er als Leihspieler vom VfL Wolfsburg für ein halbes Jahr zu den Wölfen zurückgekehrt war. Insgesamt war er in 355 Pflichtspielen für den FCA am Ball.

"Die Saison war Corona-bedingt mehr als außergewöhnlich – für uns alle. Der Verein hat sich in dieser Zeit Gedanken gemacht, genauso wie ich auch", sagte Baier. "Für mich ist es die Chance, zum Ende meiner Karriere noch einmal ein Abenteuer zu wagen, denn körperlich fühle ich mich top fit. Oder aber ich beende meine Karriere mit dem Klassenerhalt nach dieser außergewöhnlichen Saison. Dies werde ich in den kommenden Wochen mit meiner Familie besprechen."

Geplant ist für Baier ein Abschiedsspiel, das noch nicht terminiert ist. "Daniel Baier ist zu Zweitligazeiten zum FCA gekommen, 2011 mit dem Team aufgestiegen und hat die meisten Bundesliga-Spiele für unseren FCA absolviert. Aber ihm und uns war klar, dass er mit seinen mittlerweile 36 Jahren nicht ewig die Fußballschuhe schnüren wird", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter.

