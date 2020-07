500 Euro gab es von German Security für den Jugendclub Saftladen in Falkensee. Dieser will damit das nächste Kinder- und Sommerfest finanzieren. © Foto: Sandra Euent

Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Seit 12 Jahren wird der Saftladen im Falkenseer Gutspark durch den Mikado e.V. betrieben. Der Jugendclub ist eine der wenigen konstanten Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche in der Gartenstadt. Denn schon bevor Mikado hier übernommen hat, war der Saftladen lange Jahre etablierter Jugendtreffpunkt.

Im Juli konnten Jugendclubleiterin Karen Voigtle und Streetworker René Gawron von Christian Hecht und seiner Firma German Security einen Scheck über 500 Euro entgegen nehmen. German Security engagiert sich immer wieder für soziale Einrichtungen. Das Geld soll für das kommende Sommer- und Kinderfest am 19. September verwendet werden. Dies findet natürlich unter Vorbehalt der Corona-Lage statt. Der Familiennachmittag im Rahmen der Kultur-Rallye soll von 14 bis 17.30 Uhr mit Bogenschießen, Graffiti-Workshop für Kinder und Eltern, Jonglieren, Basteln und vielem mehr für Spaß sorgen.

Ansonsten startet der Jugendclub jetzt gerade erst wieder so richtig durch. "2020 ist eine schwere Zeit. Seit 19. März waren wir komplett ausgebremst", berichtet Karen Voigtle. Eigentlich hätten sie viel vor gehabt in diesem Jahr. Doch alles hat Corona auf Eis gelegt. Die jungen Menschen, die sonst regelmäßig im Saftladen zu Gast waren, durften plötzlich nicht mehr rein. Durch das Außengelände ging der Kontakt zwar nicht ganz verloren, aber nicht alle sind dorthin gekommen. Karen Voigtle hat dann einfach das gemacht, was ihr Kollege René Gawron auch macht. Sie ist auf die Straße gegangen und hat so versucht, den Kontakt zu halten. Doch auch die Straßen waren am Anfang leer. Die Situation für die Kinder und Jugendlichen war und ist schwierig. Es gab viel mehr Streit. Mit Gesprächen habe man versucht, zu helfen.

Jetzt ist auch das Gebäude des Saftladens wieder zugänglich. Doch auch hier kommt man um Corona noch nicht herum. Es wurden Pläne gemacht und die Zahl der jungen Menschen, die sich gleichzeitig darin aufhalten dürfen, begrenzt. Zudem müssen sich alle in eine Corona-Liste eintragen. Etwas, das vielen am Anfang schwer fiel, denn der Saftladen ist ein offener Jugendclub, hier kann jeder vorbei schauen und es interessiert niemanden, wo er oder sie herkommt. Doch Voigtle konnte die Jugendlichen beruhigen. Die Listen werden sicher eingeschlossen und nur für das Gesundheitsamt aufbewahrt.

Kreativität war und ist gefragt. Als niemand zum Spielen hinein durfte, wurden auf den Steinen vor dem Haus kurzerhand ein übergroßes Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel aufgemalt und draußen gespielt. Das Außengelände stand da wie heute frei zur Nutzung. An ein paar Spielregeln müssten sich die Jugendlichen aber schon halten, erzählt Voigtle. Es ist ihr wichtig, dass jeder willkommen ist. Die Spielregeln wurden gemeinsam mit den Jugendlichen besprochen. Alkohol ist zum Beispiel tabu. Gruppen verteilen sich über das große Außengelände.

Prozentual sei das Klientel des Jugendclubs eher männlich als weiblich. Karen Voigtle denkt, dass das auch daran liegt, das Mädchen ihre Freizeit oft anders verbringen als Jungs. Sie gingen Reiten oder Shoppen. Viele Mädels kommen als Freundinnen der Jungs zum Saftladen. Einige der Kids, die regelmäßig ihre Freizeit im Saftladen verbringen gehen noch in die Grundschule, die meisten sind aber zwischen 14 und 25 Jahren alt. Viele zieht die Möglichkeit an, Graffitis sprühen zu können.

Einer der wichtigsten Grundsätze in Karen Voigtles Arbeit ist die positive Wertschätzung der Jugendlichen. Sie bräuchten einen Ort, an dem sie erwünscht sind. Daher würde es Voigtle sich auch wünschen, dass die Brücke im Falkenhorst in irgendeiner Form wieder ein offener Treff für junge Menschen wird. "Das wäre so wichtig für den Standort", so Voigtle.

Der Saftladen ist von Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr geöffnet.