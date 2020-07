MOZ

Schönemark (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall in Schönemark wurde am Donnerstag eine 76-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus.

Gegen 10.15 Uhr wurden Polizisten nach Schönermark gerufen. In der Naugartener Straße/Ecke Fürstenwalder Straße waren kurz zuvor ein BMW und ein Seat Alhambra zusammengestoßen. Dabei ist die 76-jährige Beifahrerin des BMW verletzt worden.

Sie kam mit einem Rettungswagen in das Prenzlauer Krankenhaus. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Schätzsumme von rund 10.000 Euro.