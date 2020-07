OGA

Oranienburg (MOZ) In der Kremmener Straße in Oranienburg sollen am 30. Juli die Kanalschachtabdeckungen saniert werden. Die Straße soll deshalb zwischen den Kreisverkehren am Louise-Henriette-Gymnasium und dem Oranienpark an diesem Tag und der Nacht danach voll gesperrt werden. Das teilten die Stadtwerke Oranienburg am Donnerstag mit.

Die Vollsperrung soll am 30. Juli um 6 Uhr morgens beginnen und am 31. Juli zur gleichen Zeit wieder aufgehoben werden. Die Umleitung wird ausgeschildert. "Für Anwohner und Gewerbetreibende in der Kremmener Straße ist die Zufahrt über den Kreisverkehr Havelstraße möglich", heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke.