Simone Weber

Rathenow Der aus dem Kaukasus stammende Riesen-Bärenklau (Heracleum giganteum), auch Herkulesstaude genannt, sorgt auch in Rathenow für Probleme. Die Pflanze aus der Familie der Doldenblütler, verbreitet sich invasiv und zählt damit zu den so genannten Neophyten, in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten eingewanderte "neue" Pflanzen.

Viele Neophyten können in ihrer neuen Heimat deshalb problematisch werden, weil sie etwa heimische Pflanzen mit ähnlichen Ansprüchen verdrängen. Ein Exemplar des giftigen Riesen-Bärenklaus wurde jüngst an einem Graben am Viertellandsweg, Richtung Siedlung Grünauer Weg in Rathenow Süd, entdeckt. Schon Berührungen in Verbindung mit Tageslicht können zu schmerzhaften Quaddeln und Blasen führen, die schwer heilen und wie Verbrennungen erscheinen. Deshalb muss der Riesen-Bärenklau bekämpft werden. In Rathenow ist dafür das Ordnungsamt zuständig, das inzwischen für die Beseitigung sorgte.

Leicht verwechselt werden kann der Riesen-Bärenklau mit dem in Deutschland heimischen und nahen verwandten und ungiftigen Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium), auch Gemeiner Bärenklau oder Bärwurz genannt. Ab Juni blühen beide weiß in Dolden. Sie sind stickstoff liebend und kommen unter anderem an Gräben sowie auf gedüngten Wiesen und auch auf Weiden vor.

Die Verbreitung des Riesen-Bärenklaus in Europa wurde begünstigt, weil er bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein als Wirtschaftspflanze, wie durch Imker empfohlen, aber auch als Zierpflanze in Gärten und Parks angepflanzt wurde. Beim Umgang mit Riesen-Bärenklau wird das Tragen vollständiger Schutzkleidung, inklusive Gesichtsschutz empfohlen. Verdachtsfälle, also wenn die Pflanze irgendwo gesichtet wird in der Region, sollten den kommunalen Ordnungsämtern gemeldet werden.