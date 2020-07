Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Eigentlich wollten Richard und Martina Leupold, die aus Nürnberg zu Gast waren, am vorigen Freitag mit Schwager Norbert Wendschuh und dessen Familie auf einem Spaziergang entlang der Hennigsdorfer Havel nur die Natur genießen und zu beobachten.

Doch plötzlich fiel Richard Leupold auf, dass sich im Zufluss zu einem Staubecken am Ufer gegenüber dem Stahlwerk vier Entenküken verirrt hatten. Da diese sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnten, radelte der Schwager kurzerhand zu seinem Haus in Stolpe-Süd. Mit dem dort geholten Kescher fing er den Enten-Nachwuchs ein und setzte die vier flauschigen Gesellen zurück in die Havel. Die nutzten auf der Stelle die neu gewonnene Freiheit und schwammen flugs davon.