Müllrose (MOZ) Die Bundespolizei hat am Mittwoch einen Kleintransporter bei Müllrose angehalten, der mutmaßlich gestohlen war.

Am späten Mittwochabend zogen Bundespolizisten an der Anschlussstelle Müllrose einen Renault Traffic aus dem Verkehr. Die angebrachten Kennzeichentafeln waren nämlich in Berlin gestohlen worden und bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Bei genauerem Hinsehen wurde bemerkt, dass sämtliche Fahrzeugidentifikationsnummern des Kleintransporters entfernt worden sind.

Somit ist von einem Diebstahl des gesamten Fahrzeuges auszugehen. Die beiden Insassen, ein 34-jähriger Fahrer sowie sein 26-jähriger Beifahrer, fanden sich in Handfesseln wieder. Sie sitzen nun Kriminalisten gegenüber.