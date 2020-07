Andrea Linne

Klein Ziethen (MOZ) Ab Montag steht am Ziethener Kreuz eine Baustellenampel, um den Verkehr an der Kreisgrenze zwischen Uckermark und Barnim zu regeln. Das bedeutet für alle Pendler bis zu den Herbstferien vor allem Wartezeit und im Berufsverkehr Stau.

Nach Ende der Sanierungsarbeiten an der Landesstraße L 200, die gut vier Wochen gedauert haben, gehen die Bauarbeiten am Ziethener Kreuz, dem Schnittpunkt der L 200 mit der Bundesstraße 198, weiter voran, wie der Landesbetrieb Straßenwesen informiert. Die Landesstraße wird "richtlinienkonform rechtwinklig an die B 198/B 2 angebunden". Querungshilfen für Radfahrer werden neu eingebaut und sollen insgesamt die Verkehrssicherheit verbessern. Der Verkehr wird daher ab Montag mit einer Ampelanlage geregelt.

Stau und Wartezeiten

Fahrzeuge aus Richtung Eberswalde nach Angermünde und umgekehrt rollen dann über eine provisorische Umfahrung an die Bundesstraße heran. Mit längeren Wartezeiten, räumt auch Landesbetriebssprecher Steffen Streu ein, ist vor allem ab Ferienende in zwei Wochen zu rechnen. Dann dürfte das Pendleraufkommen deutlich steigen.

Farbliche Markierungen in weißer und gelber Farbe werden aufgebracht und sollen den Verkehrsteilnehmern die Orientierung erleichtern. Noch werde aktuell an den Banketten der L200 gewerkelt, heißt es.

Eine Vollsperrung der B 198 ist dann für die Zeit der Herbstferien vom 12. bis 24. Oktober unausweichlich. Daran führe kein Weg vorbei, wie Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb, der jede Straße in der Region wie seine Westentasche kennt, vorbeiführen. Sonst werde die Bauzeit nur weiter verlängert.

Mit Hilfe der Signalanlage führt der Baubetrieb den fließenden Verkehr ab Wochenbeginn am neuralgischen Punkt vorbei. Wer nach Eberswalde muss, hat es schwer. Die neue Straße, die jetzt liegt, wird nach dem Ende der Bauarbeiten abgebaut, heißt es aus dem Landesbetrieb.

Vollsperrung in den Herbstferien

Über die Umleitung für die Zeit der Vollsperrung während der Herbstferien informiert der Landesbetrieb Straßenwesen zu einem späteren Zeitpunkt, teilt Streu mit. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die Umfahrung ähnlich der bisherigen ausfällt.

Kernstück des Umbaus des Ziethener Kreuzes ist die Änderung der Verkehrsführung vor allem in Richtung Angermünde. Das Vorhaben umfasst den Umbau des Ziethener Kreuzes, die Fahrbahnsanierung der L 200 und den neuen Radweg vom Ziethener Kreuz bis Klein Ziethen. Die Kosten für alle Projekte beziffert Sprecher Streu auf 1,4 Millionen Euro.