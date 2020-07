Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Großes Stühlerücken im Werner-Forßmann-Krankenhaus. Auf gleich vier bzw. fünf Chefarzt-Positionen gab oder gibt es Veränderungen.

Das Haus bereits verlassen haben Dr. Stefan Reumuth, vormals Chefarzt der Klinik für Chirurgie, sowie Dr. Stefan Hoffmann, Chefarzt der Klinik für Kardiologie. Dies geht zumindest aus der Webseite, dem offiziellen Internetauftritt des Klinikums Barnim hervor. Wechsel stehen überdies dem Vernehmen nach in den Kliniken für Radiologie, Anästhesie und Intensivmedizin und möglicherweise schon bald in der Urologie an.

Dr. Steffi Miroslau, medizinische Geschäftsführerin, will sich mit Verweis auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht zu jedem Einzelfall äußern. Sie betont auf Anfrage dieser Zeitung aber, dass die derzeitige Häufung "Zufall ist". Kein Geheimnis macht sie aus der Personalie Dr. Maren Schmidt. Die Chefanästhesistin und Intensivmedizinerin, die erst 2016 ans "Forßmann" kam und gleichzeitig Ärztliche Direktorin ist, wolle auf eigenen Wunsch zum 31. August das Haus verlassen. Sie wechsele an die Schlossparkklinik Berlin. Schmidt habe im Süden Berlins ihren Lebensmittelpunkt. Bislang war sie gependelt. Die Stelle sei bereits ausgeschrieben. Miroslau ist zuversichtlich, die Nachfolge zeitnah regeln zu können. Klare Vorstellungen gibt es auch schon, wer neuer Ärztlicher Direktor wird. Öffentlich hält sich die Geschäftsführerin da aber noch bedeckt.