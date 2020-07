Oliver Schwers

Chorin (MOZ) Großer Schreck am Donnerstagmittag im Regionalexpress 3 zwischen Angermünde und Eberswalde: Weil der Zug auf dem Bahnhof Chorin einfach die Türen schloss und losfuhr, blieb ein Familienvater mit Fahrrad auf dem Bahnsteig stehen, während seine beiden Kleinkinder abfuhren.

Zuvor hatte er noch ein Kinderrad und einen Fahrradkinderanhänger in den Wagen verfrachtet. Obwohl der Mann gegen den Wagen klopfte und laut rief, setzte sich die Bahn plötzlich in Bewegung. Mitreisende bemerkten das Malheur kurz darauf, doch konnten die noch sehr kleinen Kinder keine Telefonnummer vom Vater nennen. Daraufhin zog eine Mitreisende kurzerhand die Notbremse, so dass der Zug zwischen Chorin und Britz zum Stehen kam.

Die herbeieilende Schaffnerin informierte die Bundespolizei und ließ die kleinen Kinder in Obhut einer im Wagen befindlichen Lehrerin. Der Zug setzte seine Fahrt fort. Auf dem Eberswalde Bahnhof nahmen Polizisten die Kinder und ihre Räder in Empfang. Der Vater wurde in der Zwischenzeit ausfindig gemacht und fuhr mit dem nächsten Zug hinterher.