Grünes Klassenzimmer in Rathenow

Simone Weber

Rathenow Von den verschiedensten Veranstaltungen zu Themen wie Ernährung, Naturwissenschaften, Basteln und Sport konnte das Grüne Klassenzimmer im Optikpark wegen Corona bisher keine durchführen. Lediglich "Vom Kakao zur Schokolade" fand statt - allerdings im Freien. Nach Sommerbeginn und weiteren Lockerungen der Corona-Pandemie-Maßnahmen lädt das Grüne Klassenzimmer nun zum Ferienprogramm ein.

Kleine Gruppen und Einzelbesucher können im Aktionsbereich am Eichendreieck bis 7. August, jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr, noch folgende Workshops besuchen: Kreativwoche mit Bastelarbeiten mit Papier und Naturmaterialien vom 27. bis 31. Juli und "Alles bewegt sich" in der Sportwoche vom 3. bis 7. August.

"Am Wochenende war ich mit meinen beiden Töchtern zur Aktionswoche der Sternwarte Bochum im Grünen Klassenzimmer. Auch zuhause diskutieren wir über Phänomene der Natur und deren Zusammenhänge", so kürzlich Katja Poschmann, SPD-Landtagsabgeordnete und Schirmherrin des Grünen Klassenzimmers für diese Saison. "Gerade Kinder haben großen Spaß am aktiven forschen und auch handwerklichen Arbeiten."

In der Schule gehörten Naturwissenschaften nicht unbedingt zu Katja Poschmanns gewählten Leistungskursen, wie sie während eines Besuchs des Unterrichtsprojekts im Optikpark meinte: "Physik war nicht mein Thema. Biologie schon eher – auch als Prüfungsfach."

"Mit verstärkten Angeboten zur sportlichen Betätigung haben wir seit Parköffnung, vor allem als die großen Spielgeräte noch nicht wieder geöffnet hatten, den kleinen Besuchern am Eichendreieck ein Notprogramm angeboten. Dafür haben wir unter anderem eine Bobby-Car-Flotte neu angeschafft. Auch die GPS-Safari durch den Park wird gern von den Gästen angenommen", so Mandy Rudolf, Leiterin des Grünen Klassenzimmers. "Wir hoffen auch mehr Veranstaltungen im zweiten Halbjahr durchführen zu können."

Zu den geplanten Höhepunkten zählt die "Herbstparty für Kids" am 25./26. September mit einem bunten Programm und möglichst vielen als kleine Waldfeen und -wichtel kostümierten Besuchern. "Viele der angebotenen Veranstaltungen können auf Anfrage auch zu anderen Terminen gebucht werden. Da sind wir so flexibel wie möglich", so Rudolf weiter.

Die Veranstaltungsbroschüre des Grünen Klassenzimmers findet man auch online auf www.optikpark-rathenow.de. Informationen und Buchungen sind per E-Mail an gruenes-klassenzimmer@optikpark-rathenow.de oder telefonisch unter 03385/498524 möglich.