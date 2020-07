René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die "Freunde für Europa" (die Rathenower Gruppe von "Pulse of Europe") beginnen wieder mit ihrer Reihe der Europa-Matinéen im Haveltor-Kino. Die durch die Corona-Einschränkungen erzwungene Filmpause ist zu Ende. Seit Anfang Juli kann das Kino am Haveltor wieder Filme zeigen, allerdings unter Einhaltung der Corona-bedingten Hygienevorschriften. Und die gelten natürlich auch für die Europa-Matinée.

Am 2. August laden die Europa-Freunde ein zum Film "Highway to Hellas" (D/2015). Beginn: 10.00 Uhr. Es handelt sich um eine satirische Komödie mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle als Bankangestellter Jörg Geissner. Die Story laut Angaben auf www.pantaflixgroup.com: "Die Deutschen kommen! Um mal wieder zu schnüffeln und zu kontrollieren, weil die Griechen wie immer unter dem Verdacht stehen, gelogen und betrogen zu haben. Zu Recht! Jörg Geissner, ein Angestellter der Münchner AVO-Bank, erreicht die kleine, griechische Insel Paladiki, um dort die Sicherheiten für einen vor Jahren gewährten Kredit überprüfen. Sein Verdacht: Die angegeben Sicherheiten – ein Krankenhaus und ein Elektrizitätswerk – existieren nicht. Doch die Griechen sind nicht dumm. Geissner soll ihnen erst einmal beweisen, dass die Sicherheiten nicht existieren." In der Rolle von Geissners griechischem Begleiter Panos ist Adam Bousdoukos zu sehen.