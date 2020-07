4500 Flaschenöffner hat Jürgen Schneider in 45 Jahren gesammelt. Verstaut sind die ordentlich sortiert in selbstgebauten Setzkästen. © Foto: A. Gebhardt

Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Der Anbau neben dem Haus von Jürgen Schneider und seiner Frau Karin wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Im Innern bergen die 120 Quadratmeter jedoch einen wahren Schatz. Gut 4800 Flaschenöffner aus aller Welt, ordentlich nach Themen, Herkunft oder Stil sortiert, haben hier Platz gefunden. Seit 1975, also gut 45 Jahren, sammelt der Brandenburger Exemplare aller Art. Inzwischen sind allein Hunderte Öffner aus rund 85 Ländern in seinem Besitz. Darunter kuriose Schätze wie ein riesiger Metallöffner aus Südtirol, echte Rentier- und Känguru-Pfoten, ein großes Steuerrad aus Holz als Vorhalterung für diverse Öffner oder der heute seltene DDR-Klassiker "Die fixe Anna". Bei anderen ist auf den ersten Blick wiederum nicht erkennbar, dass es sich um einen Flaschenöffner handelt. "Das ist ja auch das Spannende daran. Flaschenöffner werden in den vielen Ländern der Welt ganz unterschiedlich gestaltet. Und hinter jeden Öffner steckt immer auch eine Erinnerung und eine Geschichte. Viele davon kann meine Frau allerdings noch besser erzählen", gibt der 75-Jährige mit einem Lächeln zu.

Dafür, dass er bei seiner Leidenschaft nicht den Überblick verliert, sorgt ein ausgeklügeltes Konzept. Alle Öffner wurden von Schneider mittels Excel-Tabelle fein säuberlich mit Informationen zum Herkunftsland, dem Namen des Schenkers und anderen Details katalogisiert. So findet der Brandenburger zwischen den 66 großen und elf kleinen Schaukästen jederzeit einen bestimmten Öffner wieder und kann sie Freunden, Verwandten, Bekannten aber auch Interessierten, die sich vorher anmelden, präsentieren.

Von ihnen bekommt Schneider heute auch die meisten Stücke aus dem Ausland. "Wenn ich weiß, dass jemand in ein bestimmtes Land reist, gebe ich als Bitte immer den Wunsch nach einen Flaschenöffner mit", so der 75-Jährige. Unterschiedlichste Exemplare aus der gesamten Welt haben so ihren Weg in die Havelstadt gefunden. Ob Norwegen, Malta, die Malediven, Sewastopol, die USA oder Neuseeland – mit seinen Öffnern könnte der Sammler gedanklich einmal um die Welt reisen. "Eine andere Möglichkeit, seltene Stücke zu bekommen, sind Flohmärkte. Hier werde ich eigentlich immer fündig", sagt Schneider. Die meisten Exemplare haben ihren eigentlichen Zweck jedoch noch nie verübt. Direkt nachdem Schneider sie ergattert hat, werden sie gereinigt. Sobald dann ein thematisch passender Platz gefunden ist, werden sie behutsam in den selbstgebauten Schaukasten verstaut. "Ansonsten habe ich im Vorraum einen Tisch, auf dem ich sie erst einmal lasse. Früher oder später findet sich aber für jeden Öffner der richtige Platz."

Frau Karin ist glücklich, dass ihr Mann in seinem Hobby eine solche Erfüllung gefunden hat und Unterstützt ihren Gatten bei seiner Leidenschaft. Über die meisten Öffner weiß sie eine besondere Geschichte zu erzählen. So auch über den ersten Öffner aus dem Ausland, der Jürgen Schneiders Sammelleidenschaft endgültig entfachte: "Das war 1979 in Tschechien. Um den Öffner zu bekommen mussten wir ewig laufen, aber mein Mann wollte ihn unbedingt haben, weil er von den üblichen Formen, die es damals in der DDR gab abwich."

In all den Jahren sind natürlich auch einige doppelte Exemplare ins Schneider Fundus gelandet. "Es müssten so 335 Stück sein", schätzt er. Für sie sucht der Senior nun Tauschpartner in ganz Deutschland, die seine Leidenschaft teilen. Wer Interesse hat, meldet sich unter redaktion-brb@brawo.de. Die Kontaktdaten werden dann weitergeleitet.(age)