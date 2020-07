OGA

Oranienburg (MOZ) Ab 27. Juli können Brief- und Paketdienstleistungen der Deutschen Post wieder vollständig am Oranienburger Bahnhof in Anspruch genommen werden.

Allerdings wird die Post nicht in ihr altes traditionelles Domizil zurückkehren, sondern ihre Dienstleistungen täglich von 6 bis 18 Uhr im Zeitschriftengeschäft "Eckert" direkt im Bahnhofsgebäude anbieten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit.

Ihre bisherige Filiale im alten Gebäude hatten Post und Postbank im vergangenen Jahr verlassen und im alten Tchibo-Laden an der Bernauer Straße neu eröffnet.