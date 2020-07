Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Die Polizei hat am Mittwoch bei Fehrbellin und Wustrau nach einem 58-Jährigen gesucht, der als vermisst galt. Seine Angehörigen hatten die Beamten informiert, weil eine Notlage des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Am Mittwochabend blieben die Einsatzkräfte aber erfolglos. Dafür meldete sich der Mann am Donnerstagvormittag von alleine bei seinen Angehörigen. Ihm ging es gut, teilte die Polizei mit.