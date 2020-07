Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Gute Tarnung schützt vor Strafe nicht: Auf der A24 zwischen dem Autobahndreieck Wittstock und den Raststätten Walsleben hat die Polizei am Mittwoch drei Maserati-Erlkönige kurzzeitig aus dem Verkehr gezogen. Dabei handelte es sich um Prototypen eines Autoherstellers, die mit speziellen Folien beklebt sind, damit deren genaues Design geheim bleibt. Allerdings hatten diese italienischen Sportwagen-Bauer nur Kennzeichen am Heck angebracht und nicht an der Front. Deswegen wurden Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs aufgenommen und eine Sicherheitsleistung erhoben. Nachdem die Fahrer provisorische Kennzeichen an der Front der Fahrzeuge angebracht hatten, durften die Erlkönige ihre Fahrt fortsetzen.