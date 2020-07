Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Die Volkshochschule (VHS) Havelland bietet in der Woche vom 3. bis 7. August einen Sommerkurs zum Thema kaufmännische EDV-Anwendungen an. Es sei eine Gelegenheit, sich für berufliche Zwecke fit am Computer zu machen. Der Kurs richtet sich an Einsteiger oder Wiedereinstieger in die moderne EDV-Büroarbeit.

Im einwöchigen Kurs werden grundlegende Kenntnisse in den Programmen Word und Excel vermittelt, die eine praktische Nutzenanwendung im beruflich-kaufmännischen Bereich haben. Es geht beispielsweise um das Erstellen eines Geschäftsbriefbogens, um Serienbriefe, Broschüren und Flyer. Weitere Themen sind Mustervorlagen für Rechnungsvordrucke sowie die Erstellung von Kassenbüchern und Einnahmen-Überschuss-Rechnungen mit Excel.

Der für die Bildungsfreistellung anerkannte Kurs findet täglich von 9 bis 14 Uhr in der Volkshochschule Falkensee, Poststraße 15 statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 77,00 Euro (ermäßigt 54,50 Euro). Anmeldungen sind telefonisch unter 03321/4036718 oder per E-Mail an vhs@havelland.de möglich.