Oranienburg (MOZ) Ein betrunkenes Ehepaar hat sich in der Nacht zu Donnerstag in einer Wohnung in Oranienburg geschlagen. Die Polizei musste einschreiten. Die Beamten wurden dabei ebenfalls angegriffen.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war das Paar gegen 2.20 Uhr handfest aneinander geraten Der 42-jährige Mann und die 47-jährige Frau wurden dabei verletzt. Als die Polizei dem 42-Jährigen einen Wohnungsverweis aussprach, wurde der Mann aggressiv und beleidigte die Beamten. Daraufhin sollte er in Gewahrsam genommen werden. Er leistete allerdings Widerstand und verletzte sich am Fuß.

Der 42-Jährige, bei dem 2,59 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen wurden, wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Seite Gattin hatte 1,23 Promille intus. Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.