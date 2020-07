Staus am Wochenende

Aufgrund des starken Reiseverkehrs auf der A 11 zur Ostsee und zurück ist auch in den nächsten Wochen mit Staus jeweils am Freitag, Sonnabend und Sonntag zu rechnen. Ursache ist vor allem die rund sechs Kilometer lange Baustelle zwischen Pfingstberg und Joachimsthal. In diesem Bereich stehen in Fahrtrichtung Norden zwei eingeschränkte Fahrstreifen zur Verfügung. In Richtung Berlin können Autofahrer nur einen Streifen nutzen. Daher sollten Verkehrsteilnehmer sich rechtzeitig über das Verkehrsaufkommen informieren und gegebenenfalls vorher von der Autobahn abfahren. Eine Umleitung verläuft schon ab der Autobahn 20 in Höhe Prenzlau-Ost und dann weiter über die Bundesstraßen. Viele Reisende fahren auch an der Anschlussstelle Gramzow ab und dann weiter über die B 198 über Angermünde und Joachimsthal. Allerdings kann es in Greiffenberg wie auch an der Ampelkreuzung in Angermünde zu Behinderungen kommen. Außerdem ist eine Baustelle auf der B 198 in Kerkow bereits angekündigt. Ebenso genutzt wird die Abfahrt Pfingstberg kurz vor der Baustelle. Auch von dort geht es weiter über Greiffenberg und Angermünde oder über Ringenwalde nach Joachimsthal und dort wieder auf die A 11. ⇥os