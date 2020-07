Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Ostprignitz-Ruppin ist nach einer Aufstellung, welche die CDU-Kreistagsfraktion beim Kreis angefragt hatte, aktuell in 40 Vereinen, Arbeitsgemeinschaften und Verbänden Mitglied. Diese Mitgliedschaften kosten jährlich rund 360 000 Euro. Hinzu kommen Personalkosten. Die größten Summen werden dabei für die beiden Tourismusverbände mit 90 000 und 51 000 Euro, den Landkreistag mit 38 000 Euro und die Brandenburgische Kommunalakademie mit rund 50 000 Euro fällig. "Ein Teil dieser Mitgliedschaften ist sicher sinnvoll oder als Pflichtmitgliedschaft notwendig", weiß auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Steineke. Trotzdem kündigt er an, dass künftig über den wachsenden Zuschussbedarf bei den Verbänden, besonders im Tourismusbereich, diskutiert werden muss. "Es bedarf stets einer kritischen Prüfung, ob weitere Mitgliedschaften oder Teilnahmen finanziell und personell sinnvoll und leistbar sind", so Steineke. Er mahnte, dass das besonders hinsichtlich der neun Beteiligungen an Gesellschaften notwendig sei, welche die volle Unterstützung des Kreises benötigen.