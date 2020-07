HGA

Hennigsdorf (MOZ) Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen nach dem Skelettfund Mitte Mai auf einer Baustelle an der Ludwig-Lesser-Straße abgeschlossen.

Die menschlichen Knochen waren am 15. Mai in 1,20 Meter Tiefe gefunden geworden. Inzwischen sind sie gerichtsmedizinisch untersucht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ergebnis: Die Knochen lagen dort offenbar schon mehrere Jahrzehnte, vielleicht sogar schon 100 Jahre. Bei der Ermittlung der Todesursache seien keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung gefunden worden, so Polizeisprecher Julian Kindt. Es werde davon ausgegangen,dass es sich bei den Gebeinen um Überreste einer Bestatteten handelt, die auf einem ehemaligen Friedhof beigesetzt worden war.

Die Staatsanwaltschaft hat das Todesermittlungsverfahren inzwischen eingestellt.