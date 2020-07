BRAWO

Brandenburg an der Havel Noch vor Saisonbeginn am Brandenburger Theater im September werden die Brandenburger Symphoniker die Stadt mit einer Reihe von Konzerten musikalisch bereichern. Dabei haben die Symphoniker gemeinsam mit Chefdirigent Olivier Tardy stimmungsvollen Orte für heitere, klassische Konzerte an ausgesucht. So sind auf dem Vorplatz des Brandenburger Doms am Samstag, 8. August, ab 19.30 Uhr Werke von Mozart, Strauß und Mendelssohn Bartholdy zu hören. Außerdem spielen die Symphoniker am Samstag, 15.. August, gleich zwei Mal im Industriemuseum. Um 17 Uhr und 19.30 bringen die 9. Sinfonie von Antonín Dvorák zu Gehör. Außerdem dürfen sich die Brandenburger am Samstag, 22. August, um 19.30 Uhr im Theaterpark auf einen vergnüglich-kulturellen Sommerabend freuen. Eintrittskarten für die Konzerte sind an der Theaterkasse unter 03381/511-111 ab 27. Juli von von 10-17 Uhr oder jederzeit unter www.brandenburgertheater.de erhältlich. Foto:promo