OGA

Oranienburg (MOZ) Mehrere Oberhaveler haben am Mittwoch Anrufe von mutmaßlichen Betrügern erhalten. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Sie nahm entsprechende Ermittlungen auf.

Eine 78-jährige Frau aus Oberkrämer von einem angeblichen Kripo-Beamten angerufen. Dieser gab an, dass die Tochter der Seniorin einen schweren Unfall hatte und man nun 40 000 Euro für die Versicherung benötige.

Auch die Tochter einer 83-jährigen Oranienburgerin war angeblich in einen Unfall verwickelt gewesen. Dies gaukelte der Seniorin eine Frau am Telefon vor, die vorgab, an einem Gericht beschäftigt zu sein. Die 83-Jährige sollte 48 000 Euro zu Abholung bereithalten, dazu begab sie sich zu einer Bank und wollte das Geld abholen. Nur durch eine Bankmitarbeiterin, die stutzig wurde, wurde Schlimmeres verhindert.

Ein 80-jähriger Oranienburger wurde angeblich durch die Bundesbank angerufen. Ihm wurde ein Gewinn von 38 000 Euro versprochen, er müsse lediglich 900 Euro vorab überweisen. Da es ihm komisch vorkam, legte er auf.

Gutscheinkarten im Wert von 750 und 900 Euro sollten eine 78-jährige Veltenerin und 82-jährige Zehdeni-ckerin erwerben, um so an einen hohen Geldgewinn zu kommen.

In keinem der Fälle erlangten die Betrüger Bargeld. Die Polizei rät: "Bleiben Sie misstrauisch. Lassen Sie sich durch die wortgewandten Betrüger nicht unter Druck setzen. Beenden Sie sofort das Gespräch und lassen Sie sich nicht weitervermitteln. Rufen Sie ihre zuständige Polizei an und zeigen Sie den Betrug an. Geben Sie nie am Telefon oder sonst an Fremde Auskünfte zu Bargeld oder anderen Vermögenswerten in Ihrem Haushalt. Wenn Sie durch Betrüger kontaktiert wurden, wird angeraten, dass Sie sich eine neue Telefonnummer zulegen und sich nicht in das öffentliche Telefonverzeichnis eintragen."