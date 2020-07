Jürgen Liebezeit

Ort (MOZ) Der Klimaschutz in Birkenwerder bekommt ein neues Gesicht. Stefan Golla aus Lübben wird Nachfolger von Martin Thiele, der aus privaten Gründen ins Badische zieht. Der 31-jährige Thiele tritt spätestens ab dem 1. Oktober den Posten des Klimaschutzmanagers in Bühl an. Das teilte Stadtsprecher Matthias Buschert auf Nachfrage mit. Thiele übernehme auch die Leitung des neuen städtischen Referats "Klima und Umwelt". "Wir sind froh, dass wir für diese wichtige Position jemanden mit Erfahrung und klaren Vorstellungen gefunden haben", betont Oberbürgermeister Hubert Schnurr.

Thiele hatte die befristete Stelle in Birkenwerder seit Dezember 2017 inne.

Der Job des Klimamanagers in Birkenwerder wurde kürzlich ausgeschrieben. 23 Bewerberinnen und Bewerber haben sich gemeldet. Die Wahl fiel nach Angaben von Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) schnell auf den Diplom-Physiker Stefan Golla aus Lübben. Der Umweltaktivist ist auf der jüngsten Sitzung des Kreistages von Dahme-Spreewald auf Vorschlag der Bündnisgrünen zum sachkundigen Einwohner in den Ausschuss für Bauen, Landwirtschaft und Umwelt berufen worden. Golla wird die befristete Stelle voraussichtlich zum 1. September antreten.

Stefan Golla, der im Urlaub derzeit nicht erreichbar ist, ist Energieexperte. Er ist in der Branche der Erneuerbaren-Energien tätig, unter anderem als Projektkoordinator bei der gemeinnützigen Forschungsgesellschaft für dezentrale Energiesysteme (GEDES). Ziel des Vereins ist es, unabhängige, langfristige, zuverlässige und wirtschaftliche Energieversorgungssysteme aufzubauen. Golla trat auch schon als Buchautor hervor. Er veröffentlichte das Buch "The End of Oil. Energiewendestudie für ein nachhaltiges Ecuador".