Matthias Haack

Lindow (moz) Am liebsten ist den Lindower Wassersportlern Windstärke 5. Das ist zwar schon recht frisch, aber dann ist ihr Sport eben am spektakulärsten. Genügend Anlauf hätte Rasmus ja, um für ordentlich Schräglage der Segelboote zu sorgen, deren Besatzungen ab Montag um die Deutsche Meisterschaft kämpfen werden. Beinahe vier Kilometer beträgt die größte West-Ost-Ausdehnung des Gudelacksees. Laut Vorhersage soll jedoch nur ein laues Lüftchen wegen, 10 bis 15 Kilometer pro Stunde. Vielleicht etwas mehr, weil Sonne fehlen wird.

30 Starter werden es vermutlich sein. So viele haben für die Titelkämpfe gemeldet. 30 in drei Klassen: 14 bei den so genannten IC, 15 Erwachsene im Taifun und ein Jugendlicher im Taifun. Dass die Deutsche Meisterschaft überhaupt freigegeben wird, liegt am Corona- angepassten Sicherheitskonzept. Das heißt: Wenig Berührungspunkte der Teilnehmer, Verpflegung in Eigenregie, Unterkunft selbst organisiert, keine Party am Abend – lediglich die Eröffnung am Sonntagabend und die Siegerehrung am Freitag. Dann, wenn mindestens 5 und maximal 14 Wettfahrten absolviert sein werden. "Ich gehe davon aus", so SCL-Vorsitzender Rudi Mixdorf, "dass wir drei Wettfahrten pro Tag durchziehen können. Den Mittwoch lassen wir als Ersatztag, falls anfangs der Wind ausbleiben sollte."

"Ich danke dem ausrichtenden Segel-Club Lindow dafür, dass er den Mut und das Engagement gefunden hat, diese Regatta in der aktuellen Corona-Situation zu organisieren", lobt Dajana Pefestorff. Sie ist die Vorsitzende des Landes-Kanu-Verbandes Brandenburg. "Für diese Veranstaltung galt es, in kurzer Zeit komplexe Herausforderungen zu meistern, Entscheidungen zu treffen und neue Konzepte zu entwickeln. Dieser erste Schritt zur ,normalen‘ Ausübung unseres Sportes unter Wettkampfbedingungen muss kontrolliert erfolgen. Die teilnehmenden Vereine stehen unter besonderer Beobachtung und die Veranstaltung hat eine ,Vorreiterrolle‘ für kommende Veranstaltungen."

Los geht es am Montag. 12 Uhr, dann soll vom urigen Startschiff aus das Signal gesetzt werden. Erstmals wird der SCL von seinem Kutter "Wodan" aus das Feld auf Kurs schicken und beim Queren der Ziellinie abwinken. Mixdorf, vor exakt zehn Jahren mit seinem Bruder Tim Deutscher Meister, geht davon aus, dass ein Olympischer Kurs gelegt wird. Entweder in Nord-Süd-Richtung zwischen der Halbinsel Kramnitz und Gühlen oder rechtwinklig dazu zwischen Insel Werder und dem Vereinsgelände. Letzteres wäre günstiger, weil es weitaus besser einzusehen ist.

"Für unseren Club ist es ein sehr gutes Zeichen, dass die Meisterschaft erneut hier stattfinden kann", erinnert Rudi Mixdorf an drei dieser Auflagen, die auf dem größten der drei Lindower Seen stattfanden. 1995, 2005 und 2012 wurden Meister am Gudelack geehrt. Vor drei Jahren kamen auch die Neuruppiner von den Regatta-Seglern in den Genuss, die Creme de la creme bei sich auf dem Ruppiner See zu begrüßen. Im Sommer vorigen Jahres hatte sich der SC Lindow fürs Ausrichten beworben. Auch Hamburg wäre infrage gekommen. Allerdings zogen die Märker ein Ass aus dem Ärmel: Martin Droll, sechsfacher Deutscher Meister. Er gilt als Koryphäe dieser Sportart, über deren Einordnung noch immer trefflich gestritten wird.

Ist der Taifun- oder IC-Sport nun Segeln oder doch Kanusegeln? Segler stufen die extrem schnellen Boote in den Bereich der Kanus, obwohl sie nicht mit Armkraft, sondern mit bis zu zehn Quadratmeter großen Segeln vorangetrieben werden. Der grundsätzliche Unterschied ist das Spitzheck. Die Boote sind über fünf Meter lang und verfügen über ein Groß- sowie ein Vorsegel. Prägend ist zudem der weite Aushang über Bord. Die Verbandsvorsitzende Dajana Pefestorff hofft, dass sowohl Segler als auch Kanusegler "in den kommenden Tagen Harmonie finden".

Muss der Titelverteidiger Martin Droll zwar wegen einer Knie-Operation auf seinen Start verzichten, so werden drei weitere seines Vereins die Fahnen für Brandenburg hochhalten. Die Regatta-Segler aus Neuruppin schicken mit Tim Fielitz und Julian Henning zwei Taifune zum Nachbarverein. Für den SCL takeln Arik Noack sowie Martin Stendel die Boote auf. Laurens Noack greift in der Jugend-Klasse an und holt sich dafür Henriette Beier als Vorschoterin ins Boot. Beide sind 15 Jahre, beide stammen aus einer Familie. Henriette ist die Großcousine des Debütanten. Auch sie wünschen sich drei, vier oder mehr Beaufort.