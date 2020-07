Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Für geübte Hobby-Ornithologen und erfahrene Internet-Surfer war unser jüngstes Naturrätsel eine einfache Aufgabe. Gesucht wurde der Bluthänfling (Carduelis cannabina). Unser Foto, das Manfred Reiß in seinem Hennigsdorfer Garten aufgenommen hat, zeigt ein Männchen. Das hat der Glienicker Ornithologe Derk Ehlert anhand des Fotos eindeutig bestimmt. Das Männchen hat im Prachtkleid einen grauen Kopf, eine hellbraune Körperunterseite und einen bräunlichen Rücken. An Stirn und Brust ist es rot gefärbt. Im Schlichtkleid ist diese rote Zeichnung matter. Das Weibchen hat keine Rotfärbung und eine braun gestreifte Brust.

In Brandenburg ist der Bluthänfling gefährdet (Rote Liste 3). Der Bestand hat in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch abgenommen. Fachleute sprechen von einem Rückgang um mehr als 50 Prozent. Aktuell wird der Bestand im Brutvogelatlas für Brandenburg mit 13 500 angegeben.

Ungewöhliches Flirtverhalten

Auch in Oberhavel fühlt sich der Bluthänfling wohl. Allerdings wurde der Vogel bei der "Stunde der Gartenvögel" im Mai hier nicht registriert. Mehrere Leser melden aber Sichtungen des Teilziehers im eigenen Garten, so zum Beispiel Barbara Mildner aus Oranienburg. Das Flirtverhalten des Bluthänflings ist ungewöhnlich. Zum Balzen spreizt das Männchen den Schwanz, so dass die weißen Außenfahnen zu sehen sind. Dabei sträubt es das Kopfgefieder und lässt die vibrierenden Flügel hängen. Unter trippelnden Fuß- und Drehbewegungen verdreht es den Kopf derartig, dass sein Körper eine senkrechte Haltung einnimmt. Den Gesang trägt es so lange vor, bis das Weibchen bereit zur Kopulation ist. Dann begibt es sich zu ihm. Der Gesang verstummt abrupt, wenn die Begattung stattfindet. Währenddessen lässt das Weibchen leise wispernde Laute hören. Das wiederholt sich mehrmals täglich bis zur Eiablage.

Bei unserem neuen Naturrätsel wird der Name eines Insektes gesucht. Die Glienickerin Anette Oberlack hat es im Urlaub entdeckt und fotografiert. Bei der Bestimmung war sie allerdings nicht erfolgreich. Deshalb können unserer Leserinnen und Leser wieder helfen. Wer weiß, wie dieses Insekt heißt, kann seine Antwort an lokales@oranienburger-generalanzeiger.de schicken.

Haben Sie auch ein unbekanntes Tier aus der Region fotografiert oder eine ungewöhnliche Pflanze entdeckt, schicken Sie uns das Foto (mit Angaben zum Fundort und zur Größe). Unsere Leserschaft findet bestimmt eine Lösung.