Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Als der 20. Juli als Datum endlich feststand, hat Reza Rahmani zum Telefonhörer gegriffen. Schließlich hatte er es einigen Stammkunden versprochen. Und der 48-Jährige hält seine Versprechen. Seine langjährigen Kunden wollten informiert werden, wenn das "Route Six"-Bistro nach dem Umzug an die Fehrbelliner Straße in den ehemaligen Fahrrad-Tack-Laden eröffnet wird. Als der Tag dann gekommen war, haben sie natürlich auch gleich bei Rahmani vorbeigeschaut – und waren zufrieden.

Der neue Standort des Bistros, das vorher an der Arthur-Becker-Straße beheimatet war, unterscheidet sich stark vom alten: Reza Rahmani hat viel Arbeit in sein Lokal gesteckt. Es ist hell, sehr großzügig geschnitten. Mit Holz werden einzelne Sitzbereiche von anderen abgetrennt. An der langen Theke gegenüber dem Eingang reihen sich die verschiedenen Speisenangebote aneinander. Seit November 2009 befand sich Reza Rahmanis Bistro an der Arthur-Becker-Straße. "Dann habe ich die Kündigung bekommen", erinnert er sich. Das Gebäude soll abgerissen werden, ein neues entsteht, in dem ein Bistro aber nicht mehr vorgesehen ist.

Durch Corona ausgebremst

Zwischen der Schließung des einen Standortes und der Eröffnung des neuen sind einige Monate vergangen – fünf waren es insgesamt. Die Bauarbeiten zogen sich länger hin. Da schlug die Corona-Krise zu. "Einen Monat lang wurde hier gar nicht gearbeitet", erinnert sich Reza Rahmani. Seine Stammkunden haben also eine harte Zeit hinter sich. Manche hätten ganz auf Döner, Pizza und Co. verzichtet, erklärt der Besitzer des Bistros. Andere hätten mal woanders nach ihrer Leibspeise gesucht. "Aber Döner schmeckt überall anders", so Rahmani. Das liege unter anderem daran, dass es sehr viele verschiedene Dönerfleisch-Produzenten gibt. Den "Route Six"-Döner gibt es eben nur bei Rahmani.

Als am Montag dann endlich Eröffnung gefeiert werden konnte, war Reza Rahmani gespannt: Wie wird der neue Laden angenommen? Schauen überhaupt Kunden vorbei? Jegliche Befürchtungen waren unbegründet. "Es sind viele Leute vorbeigekommen. Es läuft gut", sagt der Chef am Donnerstag nach den ersten aufregenden Tagen.

Seit 17 Jahren im Geschäft

Reza Rahmani ist ein Profi in diesem Geschäft: Er betreibt auch Döner-Läden in Berlin und Fehrbellin. Seit 17 Jahren ist das sein Job. Der Geschmack der Kunden hätte sich seitdem schon verändert, sagt der 48-Jährige nach kurzem Nachdenken. Wollten sie zu Beginn noch Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch, würden sie den Konsum mittlerweile reduzieren. "Mehr Leute wollen Vegetarisches", schätzt der Neuruppiner ein. Falafel- und Halloumi-Döner werden beliebter. Und viel Salat darf es immer sein. "Früher haben die Leute auch oft Cola oder Bier bei uns getrunken. Mittlerweile bestellen sie eher Selters zum Essen", sagt er.

Für Reza Rahmani bedeutet die Neueröffnung in Neuruppin auch, dass er lange Arbeitstage hinter sich bringen muss: Von 7 bis 23 Uhr ist er derzeit täglich an der Fehrbelliner Straße anzutreffen. Die drei Angestellten kommen später, aber der Chef hat einiges vor- und nachzubereiten. Er bekommt aber viel Unterstützung von seiner Frau und seinem Sohn, die auch beim Umbau eine große Hilfe waren, wie er sagt. Tagelang hätten sie allein den neuen Laden gereinigt, bevor es am Montag losgehen konnte.

Hähnchen gibt es auch

Der Standort an der Fehrbelliner Straße wird auch Neuerungen mit sich bringen: Dort können jetzt auch Broiler gekauft werden. Etwas ganz anderes wird es in rund zwei Wochen geben, kündigt Reza Rahmani an: Dann verkauft er auch Döner mit Scheibenfleisch. "Das ist dann reines Kalb und sehr, sehr mager." Das Fleisch sei qualitativ sehr hochwertig – und dadurch auch etwas teurer. Rahmani ist aber zuversichtlich, dass die Neuruppiner das Angebot gut annehmen werden. Gleiches gilt für die neue Salattheke, die wegen der Corona-Einschränkungen aber erst später eröffnet wird. "Damit warten wir lieber noch etwas", so Rahmani. Bei den Pizzen können die Kunden gleich von den Neuerungen profitieren: Dort gibt es nun sehr viel mehr Auswahl.

Döner im selbst gebackenen Brot, Hamburger aus eigener Herstellung vom Grill, Klassiker, auch gern mit Extra-Wünschen: Das ist Reza Rahmanis Bistro-Welt. Er weiß aus Erfahrung: Mittwochs schauen die Familien vorbei, sonntags die, die ein Bierchen trinken wollen. Das Wochenende gehört den Jugendlichen, die keine Zeit haben und zur nächsten Verabredung eilen.

Geöffnet ist das "Route Six"-Bistro erst einmal täglich von 10 bis 22 Uhr. Wenn der Chef noch mehr Personal findet, kann er sich aber auch vorstellen, die Öffnungszeiten auszubauen. "Aber Personal zu finden, ist schwierig. Und wir leisten hier wirklich schwere Arbeit."