Thomas Pilz

Bredereiche (MOZ) Das Wichtigste vorneweg: Gefeiert wird nicht. Das würde nicht funktionieren, denn das Geburtstagskind ist in diesen Tagen quasi ausgebucht: Die Eisdiele Undine in Bredereiche ist am 13. April 30 Jahre alt geworden. Die Schar der Gratulanten wäre so groß, dass die Schlange wohl bis Fürstenberg reichen würde. Das Geschäft käme zum Erliegen.

Was den Zuspruch bewirkte? Drei Zutaten brauchte es, um ihn abzusichern – immerhin in einer für Erfolg wenig dienlichen Umgebung: Undine, die Chefin, ist der Garant des täglich erarbeiteten Zuspruchs. Freundlich, herzlich und umgänglich bedient sie alle Leckermäuler. Manchmal wie ein Zirkusartist und Conferencier zugleich plaudert die nun 63-Jährige mit ihren Kunden, füllt Eistüten wie am Fließband, serviert Kaffee und kredenzt Kuchen – übrigens ausschließlich selbst gebackenen.

Eislehrgang in Potsdam

Womit die zweite Zutat genannt ist: Das Eis, ob auf Basis von Milch oder Wasser, ist ebenfalls selbst zubereitet. Grundsätzlich mit ursprünglichen Geschmacksrichtungen. "Nix Neumodisches für hippe Berliner, ausschließlich traditionelles Eis biete ich an", erklärt Undine Bandikow. Schoko, Vanille und so weiter.

Und die dritte Erfolgs-Zutat? Traditionell, geradezu "ostalgisch" ist das Erscheinungsbild des Eiscafés. Das antik wirkende Reklameschild über dem Eingang hatte Dieter Cornelius 1990 spontan von Hand gemalt. Es gibt noch klassische Eistüten und vor allem die knusprigen "Wiener Schalen", in die Eiskugeln gepackt werden.

Undine Bandikow hatte ein Jahr vor der Wende ihr Gewerbe, eine Eisdiele führen zu wollen, beantragt. Hatte mit ihrem Mann Siegfried in Potsdam sogar einen Eis-Lehrgang gesucht. Ein Klacks zwar für Undine, die zuvor Fertigungsgestaltung im Schiffbau studierte, um eines Tages zur See zu fahren. Daraus wurde nichts, und der Gewerbeantrag wurde erst für 1990 genehmigt. Am 13. April dann die Eröffnung des Cafés. Übrigens an traditionellem Ort. Bereits zwischen 1970 und 1979 beherbergte das Haus eine Eisdiele. "Und davor war dort auch das Schlafzimmer meiner Eltern", des Gastwirte-Ehepaares Herm. Die nebenan befindliche Gaststätte hat vergangenes Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Wenige Wochen nach Undines Neustart wurde das gesamte Alltagsleben in der DDR, erst allmählich und nach der Währungsunion ziemlich heftig durch den Wolf gedreht. Millionen Menschen verloren ihren Job, viele den sozialen Halt. Job- und Sinnsuche waren an der Tagesordnung. Einen Job fanden die meisten, Sinn wurde oft von den Wohltaten des Geldes ersetzt.

"Das war schon seltsam, erst hatten wir keine guten oder zu wenig Zutaten für Eis, aber viele Kunden. Nach der Währungsunion hatten wir dann sämtliche Zutaten, aber keine Kunden mehr", schmunzelt die Bredereicherin.

Landschleicher zu Gast

Schmerzliche Erfahrungen machte sie: Hunderte FDGB-Urlauber bevölkerten Bredereiche Jahr für Jahr vor der Wende. Leere und Tristesse folgten nach dem politischen Umbruch. Schließlich kehrten auch viele junge Einheimische dem Dorf den Rücken.

Undine, die vom Landschleicher des RBB in einer Reportage einmal scherzhaft Eisprinzessin genannt wurde, bekennt: "Ich habe immer wenig verdient, doch darauf kam es mir nicht an, wichtig ist mir immer der Kontakt zu den Menschen gewesen." Eine Lebensfreude spricht daraus, die sogar in eiskalter Umgebung Funken schlägt. Kein Wunder also: Unschlagbar preiswert bleiben ihre Eiskugeln auch in wirtschaftlich angespannter Zeit. Das Lob der vielen Kunden scheint dagegen der eigentliche Tauschwert zu sein. "Ihr Eis schmeckt richtig gut", schwärmen des Öfteren Gäste. Und dann die Retro-Ausstattung, tatsächlich wie früher, stellen einige erstaunt, andere begeistert fest.

Klar, dass vor allem die Kinder ein Stammpublikum sind, zumal in den Großen Ferien. Bis Anfang Mai sah es danach gar nicht aus. Dass sich dieses Jahr überhaupt noch eine Tüte füllen lässt, musste bezweifelt werden. Dann die Corona-Lockerungen. "Undine" empfängt jetzt draußen auf der Terrasse, "leider also nur ein begrenztes Platzangebot", merkt die Mutter zweier Kinder an. Aber egal, das Schlagloch wird sie auch überwinden.