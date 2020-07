Tonnenschwere Last am Haken: Uwe Silber heißt der Kranfahrer, der äußerlich gelassen seinen verantwortungsvollen Job erledigt. © Foto: Hans Still

Ab Mitte August rollt die S-Bahn in Zepernick über eine Behelfsbrücke. Diese wurde in der Nacht zum Donnerstag eingebaut. Die Behelfsbrücke wurde mittels eines 400-Tonnen-Krans ohne Hektik von der Schönerlinder Straße aus in luftige Höhe gehoben. Martin Riedel (li.) und Karsten Schurig von der Firma Sächsische Bau GmbH führen dabei das über 40 Tonnen schwere Bauteil, um es danach korrekt abzusetzen. © Foto: Hans Still/MOZ

Hans Still

Zepernick (MOZ) Die tonnenschweren Lasten am Kranhaken erfordern auf Millimeter genaues Arbeiten. Die Montage einer Behelfsbrücke auf der Baustelle Schönerlinder Straße in Zepernick zieht sich folglich hin. Immerhin 83 Tonnen wiegen die beiden Stahlteile, 26 Meter beträgt die Stützweite dieser Brücke.

Bis jedoch die S-Bahn auf der Strecke Bernau-Karow auch nur ansatzweise wieder störungsfrei fahren kann, werden noch einige Wochen vergehen. Ab dem 17. August soll dann die S-Bahn über das Ersatzbauwerk rollen.

Die Chefin dieser durchaus sehenswerten Aktion steht ein wenig am Rand des Geschehens. Projektingenieurin Saskia Bußfeld gehört seit 2013 zur Deutsche Bahn Netz AG. Die Aufregung ist ihr nicht gleich anzusehen, das hätte aber nichts zu sagen. "Wir erneuern insgesamt 13 Brücken zwischen Karow und Bernau, und jede Baustelle ist anders und auch aufregend", räumt sie ein. Das Besondere an der Schönerlinder Straße sei die "Schiefwinklichkeit" der Brückenkonstruktion. Die Brücke und der Straßenverlauf stehen halt nicht im idealen Winkel von 90 Grad zueinander. Dabei haben die alten Brückenköpfe ihre Pflicht längst abgeleistet. Aus dem Jahr 1913 stammen die kräftigen Betonbauwerke, die so genannten Widerlager. Anders als an der Zepernicker Chaussee habe sich an der Schönerlinder Straße der Boden gleichmäßig gesetzt, dadurch blieben Risse in den mächtigen Klötzen aus.

Bauleiter Stephan Gill blickt derweil voraus. Im Dezember werden wieder Schwerlasttransporter und ein Schwerlastkran anrollen. Dann kommt die zweite Behelfsbrücke, diesmal für die Fernbahn. "Die Baustelle läuft heute gut", schätzt der Ingenieur ein und lobt die Zusammenarbeit mit den hiesigen Behörden. Dies sei nicht selbstverständlich.

Kilometerweit rückwärts

Für Sascha Bleckmann geht am Donnerstagvormittag der Arbeitstag langsam zu Ende. Zwei Nächte lang war er mit seinem Schwerlasttransport durchgefahren. Außenstehende stellen sich das mächtig anstrengend vor. Bleckmann winkt ab. "Ich möchte nichts anderes mehr machen. Aber richtig, man muss verrückt sein." Die Behelfsbrücke kommt aus Konz, das liegt bei Trier, erzählt der bärtige Fahrer. Knapp 800 Kilometer Entfernung liegen zwischen den Orten. Mit den Stahlteilen im Gepäck musste Bleckmann rückwärts in die Hobrechtsfelder Chaussee einfahren. Er passierte Hobrechtsfelde mit permanentem Blick in den Rückspiegel, weil er sonst nicht in die Schönerlinder Straße gekommen wäre. "Ich kann jede Achse einzeln ansteuern, man gewöhnt sich daran", erklärt der Kraftfahrer entspannt. Das Ende der kompletten Brückensanierungen ist übrigens frühestens 2024 zu erwarten. Für die Anwohner sind die Arbeiten zeitweilig mit erheblichen Störungen verbunden, da rund um die Uhr gearbeitet wird. Das war insbesondere für jene Zepernicker stressig, die nach dem nächtlichen Krach morgens zur Arbeit mussten.