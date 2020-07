Der Schriftzug von Wirecard ist an der Firmenzentrale des Zahlungsdienstleisters in Aschbeim bei München zu sehen. © Foto: Peter Kneffel/dpa

Ulm Deutschland ist das Land der Besserwisser. Auch im Wirecard-Skandal wissen nun viele Menschen, dass das mit dem gigantischen Boom des Zahlungsabwicklers nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann, der Schwindel seit langem abzusehen war.

Unwillkürlich fragt man sich, wo all diese schlauen Köpfe im Frühjahr waren, als Wirecard noch für die allermeisten Fachkundigen und Bundesbürger als Aushängeschild für den Finanzplatz Deutschland galt und als Hightech-Unternehmen, das die digitalen Finanzströme zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell macht – auch wenn es wohl kleinere Ungereimtheiten im Zahlenwerk gab.

Und ja: Es gab Signale, die sich im Rückblick leichter deuten lassen als zur damaligen Zeit. Doch die Vorgänge bei Wirecard sind so ungeheuerlich, dass sich voreilige Schlüsse verbieten – auch wenn es nahe liegt, dass die Opposition aus dem Skandal eine politische Suppe kocht. Sie hat einen schalen Geschmack. Unter diese Rubrik fallen auch die Bemühungen der Union, einen möglichen SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zu diskreditieren. Der Bundesfinanzminister Scholz habe nicht verhindert, dass die Finanzaufsicht Bafin ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien blockiert hat. Traurige Realität ist aber, dass heutzutage Gerüchte über börsennotierte Unternehmen im Internet verbreitet werden, weil Spekulanten auf fallende Kurse wetten. Das war auch bei Wirecard der Fall.

Statt voreilig Vorwürfe gegen Finanzminister Scholz oder die Bafin zu verbreiten, täte der eine oder andere Politiker gut daran, sich zu fragen, warum in der Vergangenheit nicht strengere Vorgaben zur Kontrolle von Zahlungsdienstleistern wie Wirecard erlassen wurden. Auch wenn die Bafin in dem Skandal nicht die beste Figur abgibt, scheinen viele Kritiker zu vergessen: Die deutsche Finanzaufsicht hat weniger Befugnisse als behördliche Aufseher in anderen Ländern. Das zu ändern ist Aufgabe des Bundestags.

In der aufgeheizten Debatte geht zuweilen unter, dass es sich um einen beispiellosen Skandal in der deutschen Wirtschaftsgeschichte handelt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Dax-Konzern von einer kriminellen Bande geführt wurde. Angesichts der hohen kriminellen Energie eignet sich der Fall nicht für eine Grundsatzbetrachtung. Aber natürlich stellen sich Fragen. Doch sollte man da am Kern des Problems ansetzen: Wer stellt solche Topmanager überhaupt ein? Warum haben alle unternehmensinternen Kontrollen versagt? Wo war der Aufsichtsrat? Wie konnten die Wirtschaftsprüfer von EY Luftbilanzen als wahrheitsgemäß einstufen? Auf einen testierten Jahresabschluss vertrauen Banken, Geschäftspartner und Aktionäre, er gehört zu den Grundfesten des Wirtschaftens. Da ist es höchst ärgerlich, dass die Haftung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften selbst bei schweren eigenen Fehlern gesetzlich begrenzt ist, bei Aktiengesellschaften auf vier Millionen Euro. Ansatzpunkte für Konsequenzen gibt es viele. Doch erst einmal gehören alle Fakten auf den Tisch. Das ist noch lange nicht der Fall.

