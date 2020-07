Coach Thomas Eitner (Mitte) darf endlich wieder mit seinen Jungs üben. 19 Kicker waren beim Trainingsstart in Biesenthal dabei. Die zweite Mannschaft bereitet sich in Marienwerder vor. Die Spieler können problemlos zwischen den Teams wechseln. © Foto: Markus Pettelkau

Markus Pettelkau

Biesenthal (MOZ) Milde Abendsonne, 21 Grad Lufttemperatur – das perfekte Wetter fürs Training. Am Dienstag startete die Spielgemeinschaft Biesenthal/ Marienwerder ins Training für die neue Saison. Etwas später als die meisten Mannschaften, aber mit 19 hochmotivierten Freizeitkickern. "Den Jungs hat der Fußball und auch der Wettbewerb gefehlt, das merkt man ihnen schon an", sagt Trainer Thomas Eitner.

Die Spielgemeinschaft tritt in der Saison 20/21 zum ersten Mal in dieser Konstellation an. Der Schritt sei aber eine logische Konstruktion, so Eitner. "Grundsätzlich hatten wir in den letzten Jahren in der Jugendabteilung eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir verstehen uns gut, kommunizieren sehr gut miteinander. Darum haben wir auf Anfrage von Marienwerder beschlossen, dass wir das im Männerbereich auch probieren. Also keiner von uns hat zu wenig Spieler, wir wollen einfach Spielern, die gern eine Klasse tiefer spielen möchten, die Möglichkeit geben, dies zu tun. Und andersrum genauso. Wenn jemand aus Marienwerder sich gern in unserer Liga messen möchte oder mit uns trainieren möchte, kann er gern vorbei kommen." Drei Spieler von Freya Marienwerder nahmen die Möglichkeit auch wahr.

Es ist also keine Spielgemeinschaft im eigentlichen Sinn, dass die Teams durchmischt und neu aufgeteilt werden, sondern eine Symbiose, die die bisherigen Möglichkeiten der Spieler und der Vereine vergrößert. Die erste Mannschaft in der Kreisliga wird von Biesenthal aus koordiniert, die Kreisklasse-Mannschaft trainiert in Marienwerder. "Wir haben natürlich auch die Möglichkeit in schwierigen Situationen, wenn mal Spieler fehlen, auch einfach zu tauschen", fügt Eitner an.

Verjüngtes Team

Mit dem Kader an sich ist Eitner rundum zufrieden. "Wir haben nach langer Zeit wieder einen verjüngten Kader, seit vergangenem Jahr. Das wollen wir auch beibehalten. Darum sind wir vor einiger Zeit freiwillig abgestiegen, damit die jungen Spieler auch Spielpraxis kriegen." Eitner hofft, dass dies zukünftig so bleibt. Allerdings kennt er auch die Rahmenbedingungen bestens und weiß, dass sich das Blatt schnell wenden kann. Auch darum ist die Kooperation eine Win-win-Situation. "Wir kennen ja die Entwicklung, gerade bei jungen Leuten, die frisch aus der Schule kommen. Die gehen dann studieren oder müssen für die Arbeit wegziehen. Darum macht die Kooperation durchaus Sinn, auch wenn jetzt alles im Lot scheint. Falls es dann doch mal so weit kommt, müssen wir uns nicht erst finden, sondern kooperieren schon."

In die kommende Saison geht das Team mit viel Optimismus. Die abgebrochene Saison beendete Biesenthal mit 26 Punkten auf Rang sechs. Lange hielt man sich dabei in den Top fünf, ehe der Start in die Rückrunde missglückte. In diesem Jahr will die Mannschaft eine konstantere Leistung abliefern. "Grundsätzlich war im letzten Jahr ein Platz in den Top fünf angepeilt, daran wollen wir anknüpfen."

Der erste Test folgt am Sonnabend gegen die zweite Mannschaft von Grün-Weiss Ahrensfelde. Anpfiff ist um 14 Uhr am Sportplatz am Heideweg.